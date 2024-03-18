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18/03/2024

霍汶希Mani曾做倉務員？自爆成功靠「不安分守己」！網民嘲花姐阿Wing相形見絀

#Mani #霍汶希 #英皇唱片公司 #經理人 #黃慧君 #花姐 #拆彈專家 #影視娛樂
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　　霍汶希（Mani）作為英皇唱片公司的經理人，為大眾熟識，因為以往歌手們容祖兒、Twins、Boyz、泳兒等人上台攞獎例牌有句：「多謝Mani」。近年Mani為公司而專注在內地工作，日前趁「三八婦女節」出席活動，講解自己一直以來工作點滴。網民都表揚她是藝人「拆彈專家」，能力超強，把男團MIRROR和女團COLLAR的經理人花姐（黃慧君）和戴穎來比較，後兩者即被比下去。

 

 

 

　　Mani現時為英皇娛樂集團營運總裁，她的人氣不遜於旗下藝人，近日被邀請到麥當勞公司的講者，演講前，場地已一早坐滿約二百多名員工。她由第一份暑期工開始分享：「第一份暑期工係做連卡佛，可能當時我係最細，畀人恰就梗㗎啦，叫我攞貨就攞貨，我要徒手爬上去三層高嘅貨架。啲人永遠都係見到我嘅pat pat多，因為我永遠都係推緊貨。」

 

 

　　憑著決心，Mani強勁鬥心每份工都要做到一番作為，要在員工中最優秀的一位。Mani還自言「唔安分守己」，她以茶水部作比喻，「就算我係做茶水部，我都想管埋廁所部門啦，係咪都管多幾個部門吖嘛，可能有朝一日可以管埋廚房，總廚都做埋，我係用呢個理念。當你個版圖擴大，你就會自然一級一級咁上。」

 

 

　　席間有員工問到如何帶領「Gen Z」時候，Mani以教女作比喻，她坦言教女最難：「以前教藝人，藝人嘅媽媽好感謝我，因為藝人都聽我嘅說話而唔聽佢哋母親，呢個年代要認同佢哋之餘，要用啟發嘅方法，我唔會同佢哋講應該做啲乜，我會畀幾個唔同嘅選擇佢哋揀，但我心裏面當然有一個覺得係最好嘅。路係佢自己揀，你不能揀條路畀佢行、要引導，同埋畀幾樣嘢佢揀，用盡自己方法引導番佢揀你自己想揀嘅嘢。」

 

 

 

　　Mani一直以來，都為旗下藝人做「拆彈專家」，網民大讚。以MIRROR的經理人花姐和COLLAR的戴穎比較。網民翻舊帳當日MIRROR演唱會發生嚴重事故，表演期間大型屏幕突然墜落，壓傷表演者李啟言後，花姐一直未曾正式公開回應事件。而戴穎近日為COLLAR成員Day傳搭上魏念恩（Nathan）做回應，間接承認二人曾經拍拖。

 

 

 

 

 

 

 

　　網民的留言，似乎都好心水清，「佢（Mani）當年睇得掂嗰時嘅謝霆鋒就知佢有料」、「handle突發事即刻面對，反應快到乜咁」、「演唱會冧mon連回應都冇，乜嘢經理人嚟」、「佢（Mani）管人有一手，容祖兒阿嬌得閒亂講下嘢又捉返佢哋訓話，一排唔比做訪問住，點好似而家啲人咁可以想講咩就講咩」、「睇阿wing驚呢樣驚果樣最後自爆，識唔撚識㗎」。

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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