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18/03/2024

韓劇推薦｜外國網民票選！歷年最佳警匪、懸疑韓劇！經典神劇《Signal》只排第2？《模範的士》入唔到Top 5！邊套睇最帥反派金材昱？即睇完整名單連結

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Text: Sammy Leung

　　近日大家正在看甚麼劇呢？如果暫時未想到，可以考慮一下以下韓劇，因為部分現時在不同串流平台都睇到！大家喜歡看警匪片或者犯罪片嗎？外國網站Ranker上，有2萬外國網民投出「歷年最佳警匪、犯罪韓劇」，大家愛看破案相關的劇集的話，一定要看哦！即睇「歷年最佳警匪、犯罪韓劇」排行榜！

 

警匪片、犯罪片推介│第10名：秘密森林 - Stranger：失去感情檢察官遇上正義警察

 

　　2017年播出的《秘密森林》是今次的第10名，這劇集由曹承佑、裴斗娜主演，故事講述女主角韓汝珍是一名積極正面的女警，剛成為重案組警官2個月，已經得到大家的認可。在一次調查殺人案時，遇上了男主角檢察官黃始木。黃始木雖然很聰明，但因為接受過腦部手術，所以比一般人更難表達情感。失去感情的檢察官黃始木與正義的警察韓汝珍調查案件時，一同揭開檢察廳內部秘密！大家想看的話，可以在Disney+上看到哦！而第二季可以在Netflix上看到！

 

 

 

預告：

 

 

下一頁：神經大條檢察官遇上冷漠天才法醫

 

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