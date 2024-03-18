  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
辦公室政治
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

18/03/2024

辦公室政治｜華資、外資企業文化大不同！點解華人老闆愛拖拉？一個原因養成「職場好人」

#管理 #中西文化 #企業 #溝通 #下屬 #上司 #管理學 #辦公室求生術 #華資企業
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　「為甚麼上司每次見面，第一句總是問：『最近忙嗎？』」朋友的兒子問我。

 

　　我笑說：「莫非要問你吃飯沒有？」他也笑了。

 

　　這是中國文化底蘊，中國人的溝通是不想太直接，不僅是怕被拒絕，而且是讓大家都留有餘地。

 

　　在美國公司工作時，人人見面都是「How are you doing？」或「How are you？」絕對不會問人「吃了飯沒有」。東方文化絕少問東方人「How are you doing？」或「How are you？」翻譯過來就是「你過得怎樣呀？」或「你怎樣呀？」

 

　　這樣的問題，於外國人來說就是「Good,  I am fine!」 或「I am good, thanks. 」之後多數回問一句「How about you？」然後大家打開話題也好，只打過招呼就走開也好，一切順理成章。

 

　　但若換了是我們中國人，我們會不好意思說「我近來很好」或「都不錯」，對嗎？因為這樣說好像自己過得好，令別人覺得不好過；又或者會想他這樣問我究竟甚麼意思？會不會問我借錢？

 

　　不如我們先問問自己，假如有人問你下星期周末是否有空，你會先看是否有空立即答覆，還是先問人甚麼事？

 

　　絕大部分人都會先問甚麼事。

 

　　如果是自己也想做的事，例如BBQ或者甚麼，一般不會先應承對方，反而會追問對方還有甚麼人去，去甚麼地方吃等。

 

　　相同情況如果發生在西方，例如問下星期是否周末有空，多數外國人會先看schedule，答了有沒有空，才問做甚麼事。

 

　　原因是甚麼？

 

　　我們一般不會亦不想直接拒絕別人，因為一口拒絕別人，人家很難堪；同時我們又想太早下決定，希望為自己的最終決定留下最大空間。

 

　　例如我有興趣BBQ，但時間不許可，於是會在心裏想想是否可以調整一下時間，兩全其美；又或者我有興趣，時間又可以，但不知有甚麼人去，有我不想見到的人嗎？

 

　　我們即使想去，卻因為那個不喜歡的人也去，於是我們可以推說沒有空；又或者先說應該可以，卻又說得不實不在……總之把一切可能掌握在自己手裏，才作決定。

 

　　我們生活在香港，西方管理文化濃厚，但中國人骨子裏，尤其是華資企業佔據主導的商業世界，背後運作的模式仍是中國人的一套。只要是中國人，不管老板／上司在外國讀完MBA，在西方社會打滾多少年，都是一個樣子。

 

　　例如華資老板／上司即使要下屬做甚麼，都不會單刀直入，他也怕下屬一口拒絕，這樣很沒面子。做下屬的亦絕不會輕易應承，總是顧左右而言他。許多時候，即使自己多麽想接手，也先裝出一副不敢／不能模樣。

 

　　他不是真謙虛，而是怕露鋒芒。多數人還把困難先放前頭，好使將來做不到時有藉口。但在西方公司，直截了當，刀來刀往，沒太多的隱藏，亦少打埋伏。

 

　　於是在華資企業內，很多時人人表面客客氣氣，實際做事卻拖拖拉拉，因為大家都不是全副心思去做好事情，而只是想做好人。

 

　　在西方公司，做事比甚麼都重要；但在華資企業，做人比做事更重要。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

我要回應

更多辦公室政治文章

你可能感興趣

#管理 #中西文化 #企業 #溝通 #下屬 #上司 #管理學 #辦公室求生術 #華資企業

更多職場文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk