辦公室政治｜華資、外資企業文化大不同！點解華人老闆愛拖拉？一個原因養成「職場好人」

「為甚麼上司每次見面，第一句總是問：『最近忙嗎？』」朋友的兒子問我。

我笑說：「莫非要問你吃飯沒有？」他也笑了。

這是中國文化底蘊，中國人的溝通是不想太直接，不僅是怕被拒絕，而且是讓大家都留有餘地。

在美國公司工作時，人人見面都是「How are you doing？」或「How are you？」絕對不會問人「吃了飯沒有」。東方文化絕少問東方人「How are you doing？」或「How are you？」翻譯過來就是「你過得怎樣呀？」或「你怎樣呀？」

這樣的問題，於外國人來說就是「Good, I am fine!」 或「I am good, thanks. 」之後多數回問一句「How about you？」然後大家打開話題也好，只打過招呼就走開也好，一切順理成章。

但若換了是我們中國人，我們會不好意思說「我近來很好」或「都不錯」，對嗎？因為這樣說好像自己過得好，令別人覺得不好過；又或者會想他這樣問我究竟甚麼意思？會不會問我借錢？

不如我們先問問自己，假如有人問你下星期周末是否有空，你會先看是否有空立即答覆，還是先問人甚麼事？

絕大部分人都會先問甚麼事。

如果是自己也想做的事，例如BBQ或者甚麼，一般不會先應承對方，反而會追問對方還有甚麼人去，去甚麼地方吃等。

相同情況如果發生在西方，例如問下星期是否周末有空，多數外國人會先看schedule，答了有沒有空，才問做甚麼事。

原因是甚麼？

我們一般不會亦不想直接拒絕別人，因為一口拒絕別人，人家很難堪；同時我們又想太早下決定，希望為自己的最終決定留下最大空間。

例如我有興趣BBQ，但時間不許可，於是會在心裏想想是否可以調整一下時間，兩全其美；又或者我有興趣，時間又可以，但不知有甚麼人去，有我不想見到的人嗎？

我們即使想去，卻因為那個不喜歡的人也去，於是我們可以推說沒有空；又或者先說應該可以，卻又說得不實不在……總之把一切可能掌握在自己手裏，才作決定。

我們生活在香港，西方管理文化濃厚，但中國人骨子裏，尤其是華資企業佔據主導的商業世界，背後運作的模式仍是中國人的一套。只要是中國人，不管老板／上司在外國讀完MBA，在西方社會打滾多少年，都是一個樣子。

例如華資老板／上司即使要下屬做甚麼，都不會單刀直入，他也怕下屬一口拒絕，這樣很沒面子。做下屬的亦絕不會輕易應承，總是顧左右而言他。許多時候，即使自己多麽想接手，也先裝出一副不敢／不能模樣。

他不是真謙虛，而是怕露鋒芒。多數人還把困難先放前頭，好使將來做不到時有藉口。但在西方公司，直截了當，刀來刀往，沒太多的隱藏，亦少打埋伏。

於是在華資企業內，很多時人人表面客客氣氣，實際做事卻拖拖拉拉，因為大家都不是全副心思去做好事情，而只是想做好人。

在西方公司，做事比甚麼都重要；但在華資企業，做人比做事更重要。