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18/03/2024

戲院優惠 | 多間院線推信用卡優惠！邊張卡可享全年逢星期五買一送一？指定Mastercard回贈最多$40！英皇、嘉禾、高先網上購票免手續費！即睇更多睇戲著數

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Text: Kennis Wong

　　最近多個電影頒獎禮陸續舉行，無論奧斯卡金像獎、抑或亞洲電影大獎，甚至即將舉行的香港電影金像獎頒獎禮，都使人看電影的欲望再次燃起！最近各大戲院正在上映多項入圍電影，如奧斯卡影后Emma Stone得獎之作《可憐的東西》、港產片《填詞L》等。趁著這個影壇盛事連連的時刻，為大家推薦一些戲院優惠，大家一同以最抵價錢看好戲！

 

戲院優惠 ︳ 1. 英皇、高先、嘉禾院線上網訂飛免手續費！

 

　　大部分戲院的網上購票服務均需要付上信用卡手續費，每間院線收費不一，最平的有巴黎倫敦紐約米蘭戲院，只需$5；但最貴可達至$10！有電影迷質疑現場以信用卡買飛不用付上手續費，但網上訂票則要收取不合理，香港戲院商會則指有關手續費屬於「另一個費用」，換言之收費多少的決定還是取決於戲院。

 

　　不過亦有些戲院是不收取信用卡付款手續費，包括高先、英皇戲院，以及嘉禾院線今日（3月18日）起網上及手機應用程式購票免手續費。大家如果不想付上額外金錢，以後可以選擇這些院線看齣好戲！

 

（圖片來源：Golden Harvest 嘉禾院線 Facebook）

 

下一頁：繼續睇信用卡戲院優惠！

 

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