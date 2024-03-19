今年人大提出了三個發展重點，是為：

1. 設備更新，以舊換新；

2. 新質生產力；

3. 低空經濟。

對炒股佬言，這意味著甚麼？

今天先談設備更新，以舊換新。

意味著中國將在生產力上再出發，夯實中國製造業基礎，拉動經濟和消費。股市是不能脫離良好經濟基礎而獨自攀升的，尤其是在外圍勢力打壓下，更要增強韌力，捱得起打，到你打到手軟無力，我仍不倒才是贏家。

3月1日，國務院總理李強主持召開國務院常務會議，審議通過《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》。

這是近期國家高級別會議第三次提及「設備更新和消費品以舊換新」。

《央視網》報道，實施設備更新、消費品以舊換新、回收循環利用、標準提升「四大行動」。

第一，實施設備更新行動。重點將聚焦工業、農業、建築、交通、教育、文旅、醫療等7個領域，這些領域設備更新換代需求巨大。以工業為例，中國是製造業大國，很多設備保有量位居全球第一，去年末規模以上工業企業資產已超過160萬億元人民幣，隨著新型工業化深入推進，對於先進設備的需求還在不斷增長，將圍繞節能降碳、超低排放、安全生產、數字化轉型、智能化升級等方向，推進重點行業設備更新改造。同時，將結合推進城市更新、老舊小區改造，分類推進建築和市政基礎設施領域設備更新，支援交通運輸設備和老舊農業機械更新，推動教育、文旅、醫療等領域設備更新升級，帶動更多先進設備的生產和應用。

第二，實施消費品以舊換新行動。中國汽車、家電等耐用消費品保有量巨大，廣大群眾對於更高質量、更智能、更綠色、更具個性化的消費品需求也在日益增長，每年都有很大的更新需求。將開展汽車、家電、家居等耐用消費品以舊換新，依法依規淘汰符合強制報廢標準的老舊汽車，鼓勵支持消費者以舊家電換購節能家電，大力支持推進居家適老化改造。汽車換新計劃將在第二季後才推。

第三，實施回收循環利用行動。廢品是放錯位置的資源。以鋼鐵為例，去年中國回收利用廢鋼鐵約2.6億噸，保障了20%以上的粗鋼生產需要。要加強回收循環利用，這對推動發展方式綠色轉型、增強資源安全保障能力都具有重要意義。將落實全面節約戰略，建立健全回收利用體系，加強「換新+回收」等新模式發展，暢通資源循環利用鏈條。

第四，實施標準提升行動。標準是一個行業發展、一個產品升級的重要牽引。推動大規模設備更新和消費品以舊換新，要用好標準這個「指揮棒」。將對標國際先進水準，結合產業發展實際，統籌考慮企業承受能力和消費者接受程度，發揮節能降碳、環保、安全、循環利用等標準的牽引作用，該制定的制定，該修訂的修訂，推動更多中國產品設備向高端化、智能化、綠色化發展。

推動大規模設備更新和消費品以舊換新是一項系統工程，做好這項工作要打好政策組合拳。將會同有關方面，加大財政、金融、稅收等政策支持力度，強化用地、用能等要素保障和科技創新支撐，深入實施「四大行動」，把實事辦好、好事辦實，扎實推進經濟高質量發展。

中金研究指出，「船舶、煤機、軌交等行業在壽命層面處於替換上行周期，若有進一步政策激勵，可以刺激或者前置部分替換需求。」中金研究稱。

以船舶行業為例，隨著全球平均船齡的提升、碳排放標準趨嚴，船舶行業將加快更新。

當前國內頭部船企上市公司包括中國船舶(滬:600150)、中國重工(滬:601989)、中船防務(滬:600685)、中國動力(滬:600482)等。

據克拉克森，目前全球船隊平均船齡已達到12.6年。克拉克森預估有31%的船隊運力CII評級為D或E級，預計未來幾年全球船隊將加快更新。

CII是船舶每單位運輸功的平均二氧化碳排放量指標，也是國際海事組織(IMO)為實現航運溫室氣體減排的戰略目標而制定的一項強制性措施。

船舶的營運CII評級分為A、B、C、D和E五個等級，A級最優，E級最差。船舶的評級將影響其在不同國家和港口的待遇。

據《中國基金報》，通過各機械細分板塊的設備生命周期推算，機床、鍋爐、油氣設備、紡織設備受到更新需求帶動彈性較強，設備更換需求相對於2023年的彈性均位於100%以上，其中機床彈性居首。

機床又稱工業母機，是製造機器的機器，主要為各類工業提供各類機械設備，是構成現代工業的「心臟」，是生產一切工業品的基礎設備。

從機床更新周期看，傳統機床的更新周期約為8至10年。按照10年測算，上一輪機床消費高峰為2011至2014年，現階段正進入新一輪換代周期。同時疊加產品的高端化升級以及政策利好因素提振，近幾年機床消費需求有望增長。

工業母機行業的主要上市公司有秦川機床(深:000837)、拓斯達(深:300607)、博亞精工(深:300971)、海天精工(滬:601882)等。

2022年12月1日，工程機械等非道路移動機械開始實施「國四」排放標準。

據《證券時報》，此次中央推動新一輪大規模設備更新將有望促進工程機械設備更新換代，推動老舊機型出清，加速存量「國三」排放標準機型切「國四」進程。

工程機械龍頭三一重工(滬:600031)上月在互動平台表示：「近期召開的中央財經會議，研究大規模設備更新等問題，會議指出要推動各類生產設備、服務設備更新和技術改造。本次大規模設備更新，對整個工程機械行業的回暖具有促進作用。」

除三一重工外，工程機械行業的頭部企業還包括中聯重科(深:000157)、徐工機械(深:000425)、恒立液壓(滬:601100)等。

中金研究認為加快建築和市政基礎設施領域設備更新，市政領域消費建材有望受益。同時管道改造更新有望對市政管道需求形成有力支撐，「十四五」以來城市更新+管廊建設政策的延續，有望明顯對沖竣工下行對管道需求的影響。此外建材、化工、鋼材老舊產能更新，有望推動耐材和專業工程企業受益。

《方案》提出，「以住宅電梯、供水、供熱、供氣、污水處理、環衞、城市生命線工程、安防等為重點，分類推進更新改造」、「以外牆保溫、門窗、供熱裝置等為重點，推進存量建築節能改造；持續實施燃氣等老化管道更新改造」。與此前舊改、城市更新政策思路一脈相承，並提出了更具有針對性的建築改造要求，該行預期市政消費建材（管道、防水、塗料、五金、保溫）和節能門窗（節能門窗和深加工玻璃企業）相關建築建材標的，如東方雨虹(深:002271)、堅朗五金(深:002791)、旗濱集團(滬:601636)、信義玻璃(00868)等有望受益。

住建部相關負責人此前表示，未來我國將每年改造10萬公里以上地下管線。該行估算，截至2022年末，全國給排水+市政管道長度合計超450公里，2019至21年城市管道年均新增長度為24萬公里，2022年受地產下滑影響，僅為17萬公里。每年10萬公里管線改造計劃作為「十四五」以來城市更新+管廊建設政策的延續，有望明顯對沖竣工下行對管道需求的影響，市政管龍頭中國聯塑(02128)、西元股份(深:002641)、滄州明珠(深:002108)、偉星新材(深:002372)有望受益。

《行動方案》提出，到2027年重點行業主要用能設備能效基本達到節能水平，鋼鐵、有色、石化、化工、建材等行業均列入重點行業，結合高能耗行業本身的雙碳管控要求、數智化自我要求，《方案》落地有望進一步推動這些行業的設備技改更新，對應的專項工程及耐材企業有望受益，魯陽節能(深:002088)、中材國際(滬:600970)、中鋼國際(深:000928)有望受益。

工業設備換新拉動經濟

設備更新，無財不行，早在2022年10月，中國人民銀行已設立設備更新改造專項再貸款，額度為2000億人民幣以上，利率1.75%，期限一年，可展期兩次，每次展期為一年。發放對象包括國家開放銀行、政策性銀行、國有商業銀行、中國郵政儲蓄銀行、股份制商業銀行等21家金融機構，按照金融機構發放符合要求的貸款本金100%提供資金支持。專項支持金融機構以不高於3.2%的利率向製造業、社會服務領域和中小微企業、個體工商戶等設備更新改造提供貸款。

昨（18日）文提出如炒股者仍將以往的舊換新就是家電、汽車下鄉，就是通書（政府政策）未讀好。通書已經變了，阿爺將以工業設備舊換新來拉動經濟，不再是光以消費拉動經濟，其即是投資資本財。阿爺出錢出政策，拉動開工，才可拉動就業，才有消費。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)





