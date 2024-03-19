魏念恩Nathan深夜IG放負透露輕生念頭！友人凌晨報警！深井海邊被尋回未有受傷

《全民造星V》參賽者魏念恩（Nathan）去年因捲入前女友Jessie輕生事件，雖然退賽但形象插水；本月初他現身陳蕾演唱會任嘉賓，依然被網民鬧爆。及後，他更被爆和COLLAR成員許軼（Day）拍拖，雖然女方經理人澄清「沒有繼續發展情侶關係」，不過連日Nathan仍被網民狙擊。Nathan懷疑不堪打擊，18日凌晨突然在IG放負疑似想輕生，幸其友人報警，Nathan未有受傷。

日前Nathan已清空IG，18日凌晨約2時許，Nathan突然在IG發布限時動態，留言「好多感覺 釋放唔到 對唔住所有野（嘢） 再見世界」，令人十分擔心。

據知，有人在凌晨2時44分報警，稱懷疑其26歲友人意圖輕生，消防接報後立即到油麻地搜索，但未有發現。及後，報案人表示其友人在深井深慈街遊樂場對開蹈海，消防立即趕抵現場，發現一名男子站在海邊，幸未有受傷，之後該男子報稱不適，在一名女子陪同下，被送往仁濟醫院送院治理，據悉該送院男子正是Nathan。

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