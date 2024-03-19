劉威煌《中年好聲音2》出局網民感賽果不公：罷睇，造馬造到咁！黃劍文獲封「周吉佩2.0」或爆冷奪冠？

《中年好聲音 2》在周日（17 日）進行最終樂章第二回「決賽前哨戰！歌手助力賽!」，8 強選手聯同 8位歌手合唱，爭奪最終殺入決賽的7強名額。古淖文狀態大勇，獲得95分全場最高分。賽前已有網民預測劉威煌即將會出局，結果如預測一樣，未能成功晉級。賽後於討論區，引起很多支持他的網民不滿，聲討節目不公平，打算罷睇之後的賽事。

這集出場名單為：《一樣的月光》安雅希 X 林二汶、《Bad Boy》古淖文 x 谷婭溦 、《煩》劉威煌 x 彭家麗、《浮誇》顏米羔 x 吳業坤、《多得他》陳俞霏 x 王馨平、《我要我們在一起》黃劍文 x 林志美、《That’s why you go away》譚輝智 x 韋綺姍，以及《征服》沈宗賢 x 龔柯允。古淖文和谷婭溦的演出獲得95分，伍仲衡大讚：「你好屬於舞台，你係今屆加埋上屆 One of the most 壓台，點解未畀到 19 分？因為我覺得未夠曳！」陳慧嫻則畀滿分20分，亦笑言：「伍 Sir 你後知後覺啦，我一早話咗佢係巨星嚟。」節目尾聲宣布7 強，名單最終如下（排名不分先後）：安雅希、陳俞霏、黃劍 文、譚輝智、古淖文、顏米羔、沈宗賢。

同樣搶眼的黃劍文，與林志美合唱《我要我們在一起》，演出時更解放盤骨晒舞功，甚有舞台劇感覺，同樣被大讚，伍仲衡說：「基本上你唔係唱歌，而係演緊戲，我係覺得你同我心靈講緊嘢，你畀我見到一個全新面貌嘅黃劍文，我好享受成個表演。」黃劍文獲周國豐頒發MVP，周國豐說：「我冇見過你跳舞，但又 OK 喎，完完全全係一個高水準表演。」得到MVP的獎品時，黃劍文表現相當興奮。

有人歡喜有人愁，劉威煌與彭家麗合唱《煩》，竟然在準決賽挑戰唱 Rap，可惜最終未能得到評審歡心，伍仲衡說：「有咩理由semi final 試新嘢，你嗰段 rap 係令我更加扣分，唔好喺比賽嘗試唔擅長嘅嘢！」他僅獲 82分，於8強止步。離開電視城獲一班支持者安慰，眾人送花及香檳，大家舉杯暢飲一番。

事後他在Facebook貼出感言，在這個比賽旅程認識到很多朋友，而且能夠做自己想做的事：「因為我以前好弱智，唔識去表達，今次可以勇敢地去同佢哋去溝通合作，講一句多謝，都係我其中一個心願。所謂人生苦短，每一個過程都一定係得多過失，今趟我個人認為我真係賺晒，開闊咗我更多眼界，多咗去觀察自己身邊嘅人和事，見到每位參賽者嘅努力付出，趣味相投嘅朋友，大家目標都係做好個節目，無論係乜嘢難關都勇敢去解決問題嘅精神，呢啲並唔係外面可以感受到，一定要係局中先可以去了解同感受。」

網民在劉威煌的帖文不斷留言鼓勵，「啲評判唔識欣賞你，我哋永遠支持你」、「攞唔到冠軍不重要，最重要唱歌好聽已oK了支持你」、「Fighting! 加油，威煌表現已經很好，很滿意」、「隊長，你一日仲唱歌，我一日都仲會不離不棄」。亦有不少人留言覺得賽果不公平，在討論區表示要罷睇節目，「冇咗隊長我都唔再睇」、「我都罷睇，造馬造到咁，觀眾都睇見」。

至於黃劍文成為這集的MVP，但他的支持者就不太滿意他得到的分數，覺得黃劍文表現出色，奈何卻只得89分，網民質疑陳俞霏 x 王馨平演出《多得他》未及黃劍文一組出眾，反而得90分。而且亦有網民更預測賽果，覺得黃劍文會是第二個周吉佩，有機會爆冷奪冠軍。