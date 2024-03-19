  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

19/03/2024

劉威煌《中年好聲音2》出局網民感賽果不公：罷睇，造馬造到咁！黃劍文獲封「周吉佩2.0」或爆冷奪冠？

#王馨平 #吳業坤 #安雅希 #中年好聲音 #伍仲衡 #綜藝節目 #歌手 #娛樂 #古淖文 #晴報文章 #韋綺姍 #林二汶 #谷婭溦 #龔柯允 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Photo: 劉威煌FB、大會提供

　　《中年好聲音 2》在周日（17 日）進行最終樂章第二回「決賽前哨戰！歌手助力賽!」，8 強選手聯同 8位歌手合唱，爭奪最終殺入決賽的7強名額。古淖文狀態大勇，獲得95分全場最高分。賽前已有網民預測劉威煌即將會出局，結果如預測一樣，未能成功晉級。賽後於討論區，引起很多支持他的網民不滿，聲討節目不公平，打算罷睇之後的賽事。

 

 

　　這集出場名單為：《一樣的月光》安雅希 X 林二汶、《Bad Boy》古淖文 x 谷婭溦 、《煩》劉威煌 x 彭家麗、《浮誇》顏米羔 x 吳業坤、《多得他》陳俞霏 x 王馨平、《我要我們在一起》黃劍文 x 林志美、《That’s why you go away》譚輝智 x 韋綺姍，以及《征服》沈宗賢 x 龔柯允。古淖文和谷婭溦的演出獲得95分，伍仲衡大讚：「你好屬於舞台，你係今屆加埋上屆 One of the most 壓台，點解未畀到 19 分？因為我覺得未夠曳！」陳慧嫻則畀滿分20分，亦笑言：「伍 Sir 你後知後覺啦，我一早話咗佢係巨星嚟。」節目尾聲宣布7 強，名單最終如下（排名不分先後）：安雅希、陳俞霏、黃劍 文、譚輝智、古淖文、顏米羔、沈宗賢。

 

 

　　同樣搶眼的黃劍文，與林志美合唱《我要我們在一起》，演出時更解放盤骨晒舞功，甚有舞台劇感覺，同樣被大讚，伍仲衡說：「基本上你唔係唱歌，而係演緊戲，我係覺得你同我心靈講緊嘢，你畀我見到一個全新面貌嘅黃劍文，我好享受成個表演。」黃劍文獲周國豐頒發MVP，周國豐說：「我冇見過你跳舞，但又 OK 喎，完完全全係一個高水準表演。」得到MVP的獎品時，黃劍文表現相當興奮。

 

 

　　有人歡喜有人愁，劉威煌與彭家麗合唱《煩》，竟然在準決賽挑戰唱 Rap，可惜最終未能得到評審歡心，伍仲衡說：「有咩理由semi final 試新嘢，你嗰段 rap 係令我更加扣分，唔好喺比賽嘗試唔擅長嘅嘢！」他僅獲 82分，於8強止步。離開電視城獲一班支持者安慰，眾人送花及香檳，大家舉杯暢飲一番。

 

 

　　事後他在Facebook貼出感言，在這個比賽旅程認識到很多朋友，而且能夠做自己想做的事：「因為我以前好弱智，唔識去表達，今次可以勇敢地去同佢哋去溝通合作，講一句多謝，都係我其中一個心願。所謂人生苦短，每一個過程都一定係得多過失，今趟我個人認為我真係賺晒，開闊咗我更多眼界，多咗去觀察自己身邊嘅人和事，見到每位參賽者嘅努力付出，趣味相投嘅朋友，大家目標都係做好個節目，無論係乜嘢難關都勇敢去解決問題嘅精神，呢啲並唔係外面可以感受到，一定要係局中先可以去了解同感受。」

 

 

　　網民在劉威煌的帖文不斷留言鼓勵，「啲評判唔識欣賞你，我哋永遠支持你」、「攞唔到冠軍不重要，最重要唱歌好聽已oK了支持你」、「Fighting! 加油，威煌表現已經很好，很滿意」、「隊長，你一日仲唱歌，我一日都仲會不離不棄」。亦有不少人留言覺得賽果不公平，在討論區表示要罷睇節目，「冇咗隊長我都唔再睇」、「我都罷睇，造馬造到咁，觀眾都睇見」。

 

 

　　至於黃劍文成為這集的MVP，但他的支持者就不太滿意他得到的分數，覺得黃劍文表現出色，奈何卻只得89分，網民質疑陳俞霏 x 王馨平演出《多得他》未及黃劍文一組出眾，反而得90分。而且亦有網民更預測賽果，覺得黃劍文會是第二個周吉佩，有機會爆冷奪冠軍。

 

轉載自: 晴報

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#王馨平 #吳業坤 #安雅希 #中年好聲音 #伍仲衡 #綜藝節目 #歌手 #娛樂 #古淖文 #晴報文章 #韋綺姍 #林二汶 #谷婭溦 #龔柯允 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk