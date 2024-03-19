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19/03/2024

Taylor Swift演唱會 | 盛事之都新加坡：買定離手，落注1.2億！Taylor Swift演唱會最少為新加坡賺回多少？這決定太英明

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

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Photo: 由作者提供

　　從3月2號開始，Taylor Swift粉絲也就是Swifties們在新加坡經歷了一場The Eras Tour演唱會狂歡周，直到3月9號才結束。

 

　　全世界的Swifties都集中在了新加坡，甚至帶動了整個國家的GDP。

 

 

　　分析師估計，Taylor Swift給新加坡帶來了4億新幣的收入，給首季GDP拉高了0.2%，同時第一季度的GDP增長為2.9%，達到了6個季度的新高。

 

　　以一己之力帶動整個國家的GDP，演唱會期間，濱海灣、聖淘沙、CBD的酒店幾乎全部爆滿，金沙的豪華客房一晚甚至要15,000萬，還供不應求呢。簡直恐怖，除了Taylor，誰又能做到？

 

　　可以說，Taylor Swift為新加坡的航空業、酒店業、旅遊業、餐飲業帶來了海量的收入。3月1日至9日期間，飛往新加坡的航班機票價格幾乎漲了兩倍，各旅遊景點的預訂量也比平時猛增了23倍。

 

 

　　6場演唱會，每場5萬人都坐滿了。此外還有許多買不到票，在體育場外圍觀的外國粉絲們。這些人吃喝拉撒都是要錢的呀，而這還只是直接的收入。

 

　　除此之外，新加坡也是最安全的國家之一，新加坡也可以提供很多硬體設施。

 

 

　　因為Taylor Swift，讓許多Swifties第一次來到新加坡，就愛上了這個城市，並打算以後常來。以後也會有更多巨星把新加坡當成東南亞演唱會的首選地。

 

　　日前在演唱會上，Taylor Swift親自說道：我媽媽其實曾和她的家人一起，在新加坡度過她的童年。之前來巡演時，媽媽會開著車帶我看她曾經住過的房子、就讀的學校，所以新加坡對我來說並不陌生。

 

　　在2020年，Taylor Swift發佈的歌曲Marjorie的MV裏，曾有著這樣的一幕，外婆從一棟房子裏面出來，奔向一部車，而車牌是“SM8860”，這就是新加坡早期的車牌！

 

　　相信，這是外婆一家人當初在新加坡居住時所拍下的影片。有網友猜測，這應該是在新加坡殖民地時期，位於Tanglin（東陵）或Sembawang（三巴旺）的房子。

 

　　Taylor Swift的外婆Majorie Finlay在1952年結婚，隨後和丈夫移居古巴，但因各種因素又搬到了波多黎各。Taylor說過，婆婆一家人因為外公的工作而移居到新加坡，媽媽則在這裏度過了童年。

 

　　婆婆在1950年參加歌唱比賽後，便開啟了她的演藝事業。除了是歌手之外，也曾經出演過電視節目並擔任過節目司儀。她曾是名歌劇演員，在新加坡、波多黎各和泰國都有不錯的知名度。

 

　　1968年11月21日，新加坡《海峽時報》還曾報導關於Majorie Finlay在著名歌劇《被賣出的新娘》中擔任女高音主唱的新聞。

 

　　星展銀行的經濟分析師表示，Taylor Swift在新加坡舉辦6場演唱會，預計能為新加坡帶來3至4億新幣的收入，相當於新加坡第一季國內生產總值的0.2%。

 

　　早前泰國總理賽塔爆料稱，新加坡政府為每場演唱會提供高達300萬美元的補貼，要求新加坡成為The Eras Tour全球巡演的唯一東南亞站。

 

　　連唱6場，那就是1.2億的補貼啊。而新加坡並沒有否認這一說法，只是沒有透露具體數字而已。

 

　　因為這點，還造成了許多東南亞國家對新加坡的不滿。對此，新加坡總理李顯龍表示，Taylor Swift選擇在新加坡舉辦演唱會，這是一項成功的安排，他並不認為新加坡爭取這項協議是不友善之舉。

 

 

　　如果能達成這樣互惠互利的協定，能為新加坡帶來經濟效益及帶進整個區域的遊客和善意，何不為之。李顯龍補充說，如果我們沒有達成這樣的協定，她會到東南亞另一個地點，或是在更多地點演出嗎？也許會，也許不會，這些得由她來決定。

 

　　現在看來，新加坡這個決定真的是太英明了。買定離手，落注1.2億，最少賺回20億返來！

 

 

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