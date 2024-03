陳法拉18日突然在社交網宣布,與法籍丈夫Emmanuel Straschnov(司馬諾)誕下第二胎,為3歲的大女「小米妮」添了弟弟,開心湊成好字!

上月底剛踏入42歲的法拉,2019年再婚,兩年後的情人節宣布大女「小米妮」出世,一家三口長居美國,溫馨又幸福。法拉未有公布再度懷孕的消息,今日突然宣布誕下細仔,相當驚喜。

法拉分享一家四口手疊手的合照,以及大女拿著花朵奔跑的照片,開心寫道:「We are now a family of FOUR! Big sister was so exited to meet her little brother.(我們現在是一家四口了!大家姐見到弟弟好興奮!)」法拉回應傳媒,笑言細仔是「春天來的BB」:「6.5磅,母子平安、開心湊成一個好字。」她透露囝囝的暱稱叫「米奇」,襯返家姐「小米妮」,相當可愛。