27歲陳嘉慧Po相表示成功誕小公主：多謝生命裡出現！婚後不久已孕味濃12月公布有喜

27歲的無綫小花陳嘉慧（Erica）去年9月底時被爆結婚，其後於深圳五星級酒店舉行婚禮，當時她被爆丈夫Calvin家勢顯赫。當日結婚被問到生兒女計劃時，她還表示一切順其自然。婚後不久已孕味濃肚凸凸，18日在IG貼出嬰兒腳相宣布，誕下女兒。

陳嘉慧婚後一直在內地生活，並沒有作公開露面太多，而且她正在享受新婚生活，不時都在社交網曬出與老公合照，非常sweet。而且婚後不久已肚凸凸，12月貼出超聲波圖公布有喜，而且她一直在內地安心養胎。18日貼出照片並表示：「我的小公主出世了，多謝你出現喺我生命裡面。」相信做媽媽的心情十分興奮，亦好想急不及待跟大家分享，所以她還寫道：「好多嘢想同大家分享，等我休息下先。」密切期待，媽媽的開心分享。

陳嘉慧在婚前一直對老公的樣子保持低調，不過在婚後她多了po相「合照」，去年Calvin的生日，陳嘉慧po錫錫老公的影片，留言「HBD XiaBB」。新婚的她完全無懼素顏上鏡，一臉露出幸福的樣子。其實早前她亦曬出兩人的「合照」，在車上的她對著倒後鏡自拍，一旁是老公。未幾她又po老公拖住兩個小朋友的背影照片，留言：「姨丈的背影。」不少好友都催促二人快點造人！

陳嘉慧去年在婚禮當日否認「雙喜臨門」，她表示自己做兒童節目出身，一直都喜歡小朋友，「姊妹」王虹茵透露，陳嘉慧的老爺期待新抱生六個小朋友，陳嘉慧補充：「我會努力加油，如果未停經嘅話就生，不過一切隨其自然啦！」