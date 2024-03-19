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19/03/2024

同風水有關廣東話俗語逐個數！人有三衰六旺、風水輪流轉係真？改名未必可改運！甚麼是左青龍右白虎？同人唔同命紫微斗數算得到？

#龍年運程 #改名 #玄學 #風水 #蔣匡文 #廣東話俗語 #兜收 #改運 #粵語 #風水玄學 #紫微斗數
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　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題！廣東話博大精深，民間流傳的俗語、諺語往往能繪影繪聲地形容或表達事情，而「一命二運三風水」、「人有三衰六旺」、「無你收」等更由風水術數演變出來。「唔怕生壞命，最怕改壞名」，到底改名是否能改變運勢？姓名學又蘊含甚麼學問？左青龍右白虎在風水角度代表了甚麼？同人唔同命，若以紫微斗數算命，即使八字相同的人也可算出箇中差異？即聽蔣匡文拆解！

 

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

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