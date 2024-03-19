  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

19/03/2024

日本17年來首度加息 有何啟示？ | 理想吼唔吼得過？| 三桶油績前部署策略

#業績 #黃偉豪 #TSLA #中薇證券 #負利率 #YCC #恒生指數 #油股 #理想汽車 #日本央行 #特步國際 #三桶油 #香港股票 #hot talk 1點鐘 #分析
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：中薇證券研究部執行董事 黃偉豪

 

　　日本正式宣布結束負利率政策並取消孳息曲線控制（YCC），利率調升到0至0.1%，為17年來首度加息，惟日股一眾銀行股隨即跌2-3%不等，反映市場對是次決策反應並非完全正面？另外，對環球市場的資金流向有何啟示？理想(02015)新車MEGA銷量未如理想，據報公司或調低其銷量目標，股價今早一度下挫近8%，新車負面因素反映了多少？國際油價創逾4個半月高位，帶動一眾石油股向上，半日逆市升2-3%，三桶油即將公布業績，業績前有何部署策略？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=H7-b2xaOvWA&ab_channel=etnet

 

►把時間軸拉到01:01開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#業績 #黃偉豪 #TSLA #中薇證券 #負利率 #YCC #恒生指數 #油股 #理想汽車 #日本央行 #特步國際 #三桶油 #香港股票 #hot talk 1點鐘 #分析

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk