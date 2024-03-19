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19/03/2024

復活節2024｜復活節早午餐 / 自助餐 / 套餐推介！75折早鳥優惠Buffet狂吃生蠔、松葉蟹腳 / 矜貴魚子醬酒店下午茶 / 抵食北歐海鮮Brunch送姆明信件茶包

#復活節 #自助餐 #美食特集 #香港喜來登酒店 #Pane e Latte #Pici 將軍澳 #Finds #露台餐廳 #Calle Ocho #WM酒店 #W酒店
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Text: Sammy Leung

　　復活節快到，有幾日的假期，大家想好節日活動了嗎？想窩在家中享受靜靜的Me time，還是會趁這個時間去旅行呢？如果這幾日都會留在香港的話，不如出外好好去大吃一餐，今次為大家推介不同餐廳的自助餐、套餐及早午餐，在復活節好好獎勵一下自己吧！

 

復活節 2024│1. 香港喜來登酒店咖啡廳：85折早鳥優惠食無限量供應波士頓龍蝦

 

　　第一間要介紹的是位於尖沙咀的香港喜來登酒店咖啡廳，香港喜來登酒店咖啡廳在2024年3月29日至4月1日推出復活節自助餐，只要大家在3月27日前去喜來登網上商店預訂即可尊享獨家85折早鳥優惠，先到先得，售完即止！自助午餐原價為$568，折後就是$482.8，十分抵食！不過大家要留意，另設加一服務費並按原價計算。

 

 

　　先看看香港喜來登酒店咖啡廳的復活節自助餐盛宴有甚麼好吃呢！復活節自助餐盛宴重點推介有無限量供應的波士頓龍蝦、復活節烤羊腿；為了應應節更會有一系列節日限定的甜品，好像是繽紛合桃咖啡忌廉蛋糕、復活蛋椰子芒果布甸及復活節田園忌廉芝士甘筍蛋糕，一定令你感受到滿滿的過節氣氛！

 

 

 

 

香港喜來登酒店咖啡廳 復活節自助餐盛宴

日期：2024年3月29日至4月1日供應

價錢：自助午餐成人$568、小童$284；自助晚餐成人$788、小童$394

地址：香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店2樓

電話：2369 1111

詳情按此

 

下一頁：限量75折早鳥優惠食新鮮生蠔+松葉蟹腳

 

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