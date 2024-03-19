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關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

19/03/2024

大選年美以關係的變與不變

#威少看世界 #以巴衝突 #外交 #以色列 #選舉 #拜登 #加沙 #巴勒斯坦
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　　美國是以色列建國的主要推動者，幾十年來一直全力支持以色列。今年11月美國要舉行總統大選和國會換屆選舉，但加沙地帶的戰事導致大量平民傷亡，影響了一些政客的選情，從而令美以關係出現變化。以色列全面封鎖加沙，已導致過百萬巴勒斯坦人面臨饑荒，美國國內有非常強烈的呼聲，要求白宮促成在加沙實現立即停火，允許救援物資進入加沙，以緩解當地的人道危機。但親以色列的拜登政府始終不願促成立即停火，民主黨的部分支持者對此極度失望，他們可能會不投票支持拜登連任。

 

　　在加沙，以軍正準備攻打最南部的拉法市，試圖摧毀哈馬斯僅存的重要基地。這將再次造成大量平民傷亡，因為當地有被以軍從加沙北部驅趕過來的百多萬難民。上周四（14日）一位美國國會領導人公開表示，不再支持內塔尼亞胡繼續擔任以色列總理，顯示美以關係發生了新的變化。

 

 加沙南部拉法市正面臨糧食短缺，陷入人道危機。(AP)

 

美國促以換相，做法罕見

 

　　國會參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)在發言中說：「內塔尼亞胡是阻礙創造和平的四大障礙之一，因為他將延續自己的政治生命置於以色列的國家利益之上。他與以色列的右翼極端派政客合作，過於容忍加沙平民的傷亡，導致各國對以色列的支持度降至歷史最低點。」舒默公開呼籲以色列提前舉行選舉，目標是將內塔尼亞胡趕下台。

 

舒默上周在國會呼籲以色列提前舉行大選，踢走總理內塔尼亞胡。(AP)

 

　　舒默是美國地位最高的猶太裔民選官員，被《經濟學人》稱為「民主黨內最支持以色列的人物之一」。去年10月7日，哈馬斯武裝分子向以色列南部發動襲擊並綁架大批人質，舒默當時正率領參議院一個代表團訪問北京，結束在中國的行程之後，舒默一行取消了原定對韓國和日本的訪問，直接乘專機回國。僅僅過了幾天，舒默就率領另一個參議院代表團前往以色列，當面向以色列人表達美國全力支持以色列的堅定立場，並且會晤了被綁架人質的親人。如今，以色列的「鐵桿支持者」公開要求以色列總理「下崗」，這是歷史上的首次，顯示出舒默和一部分民主黨政客對以色列政府的態度發生了轉變，而他選擇在參議院議事廳內直接向以色列選民喊話（明知不會產生任何效果），則是為了告訴美國選民，「我在回應你們的訴求」。這種間接拉票的做法明顯是在干涉以色列的內政，內塔尼亞胡對舒默的講話予以公開駁斥。

 

黨爭無礙華府繼續挺以

 

　　內塔尼亞胡周日（17日）接受美國電視台採訪時說：「（舒默）告訴另一個民主國家的人民用選舉更換其領導人，這是完全錯誤的，我們不是一個香蕉共和國。」他提到的「香蕉共和國」，是指中南美洲一些國家，在第二次世界大戰後受到美國操控，一旦其領導人的決策影響了美國利益，美國就透過各種手段（包括軍事政變）促成政權更迭，而美國扶上台的新領導人會盡量維護美國利益。今天的以色列雖然依賴美國軍事援助，但並非受美國控制的傀儡國家，內塔尼亞胡不會受美國的擺布。舒默的喊話也證明，美國無法靠某些手段來促成以色列的政權更迭。

 

內塔尼亞胡指以色列並不會像中南美洲的一些國家般，甘受美國操控。(AP)

 

　　美以雙方領導人都懂得這套「遊戲規則」，所以昨天（18日）拜登和內塔尼亞胡通話。據白宮國家安全事務顧問沙利文介紹，拜登強調了他對確保以色列長期安全的堅定承諾，美國支持以色列徹底打敗哈馬斯，但「在拉法展開大規模地面軍事行動將是一個錯誤，它會導致更多無辜的平民死亡，加劇已經十分糟糕的人道危機，惡化加沙的無政府狀態，在國際上令以色列更加孤立。最重要的是，用其他手段，在拉法也可以達到以色列的既定目標」。顯然，美國政府會繼續力挺以色列，只是要求以色列避免在拉法的行動造成大量平民傷亡。如果當地的殘酷畫面傳到美國，再經過社交媒體的渲染，恐怕會對一些民主黨政客的選情十分不利，甚至可能干擾拜登自己的連任大計。

 

白宮繼續力挺以色列，恐會干擾拜登連任的選情。(AP)

 

　　美國的大選屬於國內的黨派之爭，對外關係很少成為民主黨與共和黨爭議的熱點，出現上述情況的機會不多，因為外交政策始終建基於美國的國家利益，代表了兩黨的共識。舉例來說，美國國會眾議院上周通過了一項議案，強迫中國公司字節跳動出售其社交軟件TikTok在美國的業務，否則該軟件將在美國被下架。該議案的表決結果是352票支持、65票反對，支持率近85%，而此前在能源與商務委員會表決該草案時，投票結果是50:0，足見兩黨議員的反華立場是多麼一致。拜登也表示，如果國會參眾兩院通過這項法律，他會簽署，顯示出白宮與國會在這個問題上早有共識。雖然大選可能會影響美國外交政策的某個方面，但拜登政府甚至下一屆政府的對以政策和對華政策，都不會有太大改變，因為美國的國家利益並未改變。

 

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