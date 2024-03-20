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20/03/2024

新質生產力

#財金大勢 #新質生產力 #中國經濟 #中國
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　　阿爺提出了三個發展重點，是為：

 

　　1. 設備更新，以舊換新；

 

　　2. 新質生產力；

 

　　3. 低空經濟。

 

　　昨天（19日）談了設備更新，以舊換新，今天談新質生產力。

 

　　以前筆者買鞋，唔平唔買，皮鞋最貴不超299元，波鞋最貴99元，30元一對的北河街貨也可，但今年就改買899元一對的。

 

　　為何如此大手筆？原因是驗出扁平足，人老，肥了，身重了，再不處理，扁平足帶來的遺害就可能影響到脊柱，那就麻煩大了。899元的鞋應對了扁平足的可能遺害，但就立即害了荷包？怎好？

 

用新質新產力啦！

 

　　299、99、30元對鞋是用很傳統的材料和工藝去做，幾十年來都是這樣做的。但到了今時人民對健康都重視起來，再當傳統的鞋，應付不了扁平足、重視健康的消費者的需求時，899元的鞋就有了需求。

 

　　社會上有幾多扁平足人士？應不少，但又是不是人人都易負擔899元的鞋？怕不是。

 

　　299、99、30元的鞋，中國做了不少，以前這些低價、勞動密集工業，支撐了中國的大量出口，帶動了大量就業，但今時不少發展中國家也大量生產299、99、30元的鞋，中國再怎去競爭，那就只好改做899元有特殊功能，可以應對扁平足的鞋。要生產這類鞋，要有新材料、新技術。

 

　　不過899元一對的鞋仍貴呀，怎可以惠及老百姓，那就要在新材料、新技術上再加上一條，要廉價的新材料，要能降低成本的新技術，是要又平又靚又正。達此，就是新質生產力(Quality Innovative Productivity)。

 

　　新質生產力，是2023年9月習近平在黑龍江考察時提出，他強調各地要堅持從實際出發，先立後破，因地制宜，分類指導，根據本地的資源稟賦、產業基礎、科研條件等，有選擇地推動新產業、新模式、新動能發展。

 

　　留意紅字，即是咪好大喜功，亂來，要先立後破，不然砂煲打爛了，智能電飯煲仍未做出來，就無飯食了。

 

新質生產力要靠新科技

 

　　新質生產力，是要靠新技術、新科技，怎可促進這個發展？在安徽，有100多家院校、機構共同啟動了一項改革，讓科研團隊以知識產權作價入股，這是產研合力，以提升產業的新質生產力。

 

　　講了以上，就來個硬的官樣文章，看圖一、圖二。

 

 

 

　　新質生產力「新」在何處？由官媒《新華社》主辦的時政刊物《半月談》給出了以下答案。

 

　　新質生產力的「新」在四個方面：新勞動者，如能充分利用現代技術的新型人才；新勞動對象，如數據要素；新勞動工具，如生成式人工智能；新型基礎設施，如大數據中心等。

 

　　而新質生產力的「質」也可以從兩個方面理解。

 

　　一是質態，把數據作為驅動經濟運行的新質生產要素，從而打破了傳統生產要素的質態；二是質效，生產工藝、品質大幅提升，要以新技術新產品驅動新的社會需求。

 

　　習近平亦強調，要積極培育新能源、新材料、先進製造、電子信息等戰略性新興產業，加快形成新質生產力，增強發展新動能。由此可見，新能源、新材料等同樣是重點發展的領域。

 

　　值得一提的是，雖然與傳統生產力相比，新質生產力是代表新技術、創造新價值、適應新產業、重塑新動能的新型高質量生產力。但官方也強調，發展新質生產力不等於放棄傳統產業，關鍵是要從實際出發，因地制宜，用新技術改造提升傳統產業，積極促進產業高端化、智能化、綠色化。

 

　　C919國產大飛機、國產大型郵輪「愛達．魔都」號、支持衛星通話的華為大眾智能手機、蛟龍潛水器探秘深海……這些都是新質生產力落地應用的例子。

 

　　對於普通人來說，科技給日常生活帶來許多便利，新質生產力如何發揮作用？

 

　　其實，無論是網絡購物、移動支付、智能家居、新能源汽車、遠程辦公等大家習以為常的生活應用，還是智能駕駛、空中的士、5G遠程機械人手術這些新興領域，都是發展新質生產力的體現。

 

　　由此可見，聽起來很「高大上」的新質生產力，不僅能為各行各業帶來重大變革的前沿技術，同時也應用在大眾身邊。

 

　　新質生產力，可以是簡言之是將目前的生產模式、用料，翻新一遍。一如以前煲飯用砂煲，今時煲飯用電飯煲，三、五年後你認為電飯煲是怎樣的呢？我的要求是：

 

  • 上班前在煲飯器內分別放上米和水；
  • 自動洗米；
  • 自動落米水；
  • 定時煮飯；
  • 要有遙控，因為我可能臨時有飯局，不回家吃飯。

 

　　新質生產力，又怎為股民服務？2月5日，A股千股跌停中，新質生產力股逆市升（表）。可惜港股民買唔到，希望港交所(00388)能引這些股來港上市啦，有這些有前景股，港股才有「錢」景。

 

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 

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