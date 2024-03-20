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20/03/2024

LOONG 9 冼靖峰回母校喇沙演出周杰倫《安靜》！外號「妙音龍子」有玄機顯特殊地位？

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　　《亞洲超星團》新男團LOONG 9正式成軍，繼團名被網民笑足一星期後，九子的外號再度成為笑料。官方外號「妙音龍子」的季軍冼靖峰，日前為母校喇沙書院的社區服務日表演，有粉絲找回他七年前唱同一首歌的演出，獲網民讚大有進步。

 

  　　《亞洲超星團》賽果備受爭議，尤其三位香港代表冼靖峰、文佐匡及黃奕斌，被部分網民及粉絲質疑實力不足以入團。冼靖峰日前為母校的「喇沙社區服務日」任表演嘉賓，獻唱周杰倫的《安靜》、陳奕訊《陀飛輪》及自己歌曲《一個人的幸運》。有網民將他的表演片段放上網，有人讚他在現場簡單的音響下，仍能發揮水準；並指冼靖峰雖然跳舞相當麻麻，但論歌藝絕對是LOONG 9的唱歌擔當。

 

　　有粉絲找回冼靖峰七年前在喇沙書院的校內演出，著住校服的冼靖峰一臉baby fat，同樣獻唱《安靜》一曲。雖然當年的他成個怕醜仔，但一唱歌十分投入，不單獲現場同學仔跟住唱，全場為他的表演拍爛手掌。粉絲將七年前後唱同一首歌作對比，讚冼靖峰多年來進步不少，冼靖峰亦轉發片段，感慨說：「值得關注，唔知大家覺得分別如何！7年了，決定要唱歌7年了 #7年前的安靜 #7年後的安靜。」不忘唱歌初心。

 

　　有傳LOONG 9將登上央視晚會首次演出正式出道，同時亦有中文團名「玖瓏少年」。九位成員以「龍字輩」取官方外號，再度凸顯LOONG 9出色的改名技巧，包括「馬卡龍」冠軍奧利、「霸王龍」亞軍李權哲、「妙音龍子」季軍冼靖峰、「波塞東龍」江信熹、「梁龍」梁詩煜、「小白龍」白子奕、「迅猛龍」文佐匡、「翼龍」黃奕斌及「溫柔小金龍」陳梁。有網民起初以為九子被惡搞外號，誰知竟是官方賜名，莫非如曾志偉所言「多人討論就係效應」，所以取更爆的外號，吸引網民注意？

 

　　九人之中，除了冼靖峰，其他人全部以「龍」字尾，只有冼靖峰的外號以「子」字尾，網民笑言「妙音龍子」勁似法號，而其實佛教中確實有妙音菩薩，出自大乘佛教妙法蓮華經第二十四品，其化身無量，以絕妙的聲音度化十方眾生，弘揚佛法。可見「妙音龍子」正是讚揚冼靖峰的歌聲，比其他成員的外號更有深意。

轉載自: 晴報

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