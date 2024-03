陳狄克離世「乖女」Po出《大帥哥》拍攝花絮！吳嘉儀分享點滴：喺公司每次撞到都會叫你「老豆」

無綫綠葉王陳狄克上周五(15日)於醫院離世,享年76歲。曾在劇集《大帥哥》與陳狄克演父女的吳嘉儀(阿七),18日晚分享多張拍攝花絮照片懷念「老豆」。

阿七上載多張與陳狄克拍攝《大帥哥》時的照片,相中的陳狄克笑容和藹可親。阿七留言說:「『老豆,一路好走阿娟會乖』,自從剛入行拍《大帥哥》做你個女之後,由香港到佛山,之後喺公司每次撞到,都會叫你『老豆』、你又叫返我『點呀阿女』感覺好親切你現實中的女兒也會為你這個勤力、豁達的爸爸感到驕傲。」

阿七除了上載她在埋位時拍攝陳狄克的笑臉照,還有一條短片:「最後的片段時跟你開玩笑叫你演繹你經典殺人王狄克的英文對白。」片中,陳狄克一秒入戲說:「Who sent you to kill me?」可見陳狄克好玩得。16歲入行做幕後的陳狄克,曾獲武指韓義生與監製宗燦枝邀請,擔任1976年麗的劇集《中國殺人王》男主角,亦是他職業生涯中唯一一次男主角。

近年,陳狄克在《法言人》中演拾荒者「釗伯」,被控在垃圾站放火,最後獲撤銷控罪。陳狄克留下遺作《逆天奇案2》及《神耆小子》,而昨晚一集《再見‧枕邊人》亦見到他的蹤影,他飾演茶餐廳老闆,為羅天宇及麥秋成點餐,又豎起姆指大讚麥秋成英雄救美。

昨日,張雷向本網證實陳狄克死訊:「打電話畀佢太太得知消息,15號已經走咗,70幾歲年紀大喇,佢喺屋企話唔舒服,跟住送去醫院之後走咗喇,通常醫生講老人家都係話肺炎嘅。佢平時都算幾精神,唔係病君,幾個月前仲有見面出嚟飲茶。」張雷形容陳狄克「好玩得」:「以前一齊開工一齊玩,好Friend ,平時好好傾,大家圍埋一齊就會吹水,好玩得。」