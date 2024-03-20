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20/03/2024

東張西望 ｜ 筲箕灣垃圾屋傳出惡臭現過百隻曱甴、巨鼠！酗酒屋主曾做會計因雙重打擊放棄人生

#東張西望 #惡臭 #曱甴屍體 #老鼠屍 #黎寛怡 #影視娛樂
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　　《東張西望》連續兩日報道筲箕灣一個住宅單位，戶主長期受樓上住戶滲水影響單位，揭發一位名為Pinky的女士可憐遭遇。最後製作組更聯同食環署等機構入屋清潔，屋內除了堆滿垃圾傳來惡臭外，製作人員更發現有史以來見過最大的老鼠，十分驚嚇。

 

 

 

　　垃圾屋被發現，從樓下受影響的住戶開始，其中最受影響的樓下住戶李先生表示：「我哋個單位幾十年前買咗，一直冇事，直至佢搬咗嚟就開始有滲水情況，直至2003、04年開始好嚴重。食環署職員都轉咗四手人，不斷跟進，跟咗五年後，食環署再收到其他住客投訴，話滋擾日日有人潑水出街，倒水浸晒成間屋。」

 

 

 

　　業主立案法團馮太形容情況有如爆水喉，不斷有水湧出，整個走廊都滿地水，令其住客出入不方便。經過巡查後來發現事故單位堆滿食物和垃圾，引致走廊多次出現曱甴屍體和老鼠屍，進入屋內是十分困難的事。垃圾中會有食物殘餘物、封塵已久的衣物、酒樽和污糟積水。

 

 

　　據製作組了解，該單位原本四百多呎，後來業主一開為二分成兩間屋，其中一間自住，另一間出租。黎寛怡去到單位外了解，門一直打開，在屋外已經見到堆滿雜物，而且傳來好大陣惡臭味。

 

 

　　製作組曾經與該住戶傾談，發現她傷腳浮腫出血，要用膠袋及廁紙包著腳，行動緩慢。經採訪後她失蹤一星期，後來被發現有好心人帶她到東區醫院留醫治理。製作組訪問下知道該女住戶叫Pinky，而且訪問間揭發身世。她30多年前任職會計，經常周遊列國旅行，愛打扮，特別愛粉紅色，連英文名字也一樣。

 

 

 

 

　　Pinky批准攝製隊入屋，屋內環境惡劣，全屋堆滿垃圾，過百隻曱甴通屋走，而且大量食物殘餘物、酒樽，最可怕還是發現屋內兩隻老鼠屍，其中一隻身型有一呎半大，黎寬怡形容size有如一隻貓。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　Pinky解釋經常不願回家瞓公園，全因家中有老鼠感害怕，而且常開水喉企圖沖走牠們。她被問到屋內很多酒樽，原來有酗酒習慣，為了忘記30多年前的情傷：「以前男朋友好有錢，成日揸靚車搵我，冇一個真心真意做嗰樣嘢，玩玩下冇個認真、唔想有人傷害自己，成日畀人呃到喊住返屋企，明明同居諗住結婚，最後都係分手。」而十年前，Pinky再遇喪母之痛，使她一蹶不振。

 

 

轉載自: 晴報

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