移民英國｜MIRROR巡迴演唱會意猶未盡？Taylor Swift 6及8月抵英開足15場！盤點2024年英國巡演歌手

MIRROR巡演曼徹斯特站上周四(3月14日)剛完結,不少移英港人覺得意猶未盡?幸好陸續有香港歌手越洋過海,到英國開演唱會,更有機會看到與香港無緣的Taylor Swift!盤點2024年來英國開演唱會的香港歌手和樂壇天后:

4月:KOLOR Touchdown World Tour 2024 英國站

日期:2024年4月7、12、14日

時間:7pm/7:30pm

地址:曼徹斯特、伯明翰、倫敦

價錢:全企位 £68/£88

KOLOR英國巡演將於4月舉行,演唱會名為「Touchdown」。KOLOR去年10月舉辦過香港站,當時主音Sammy在台上表示,香港站「Touchdown」只是起點,10月尾他們將會舉行台灣站演唱會,然後就是英國三站,包括倫敦、曼城及伯明翰。KOLOR英國站將會有J1M3擔任keyboard手及編曲,盧巧音亦遠道而來擔任vocal,相信會為歌迷帶來驚喜。

(圖片來源:Scala Facebook)

5月:ToNick Joy to the World Live in UK 2024

日期:2024年5月11、12、15日

時間:7pm/7:30pm

地址:伯明翰、倫敦、曼徹斯特

價錢:全企位 £68/£88

ToNick繼去年1月於英國舉辦三場巡演後,5月將重臨舊地,分別於伯明翰、倫敦及曼徹斯特計開三場《TONICK JOY TO THE WORLD LIVE IN UK》。ToNick是疫後首隊來英國開演唱會的香港樂隊,去年主音恆仔便在台上跟歌迷許下承諾,表示要「一期一會」,每年都來英國開演唱會,5月舉行的三場巡演,便兌現了ToNick的承諾。ToNick英國巡演精心挑選了歌單,主要環繞《記得梳頭》的概念,希望歌迷為情緒找出口,在演唱會當晚盡情發洩。

(圖片來源:IG @ tonick_official)

6月及8月:Taylor Swift The Eras Tour 2024 英國站

日期:2024年6月7、8、9、13、14、15、18、21、22、23日

2024年8月15、16、17、19、20日

時間:3:15pm/4pm/4:30pm/4:45pm/5pm

地址:愛丁堡、利物浦、卡地夫、倫敦

價錢:座位£58.65-£194.75、企位 £110.40/£172.25

美國樂壇天后Taylor Swift再次展開全球巡演,演唱會名為「The Eras Tour」,香港不在名單上,但移英港人仍有幸一賭天后的風采。Taylor Swift將於6月及8月在英國愛丁堡、利物浦、卡地夫和倫敦舉辦15場演唱會,相信將吸引不少歌迷特地來英國「朝聖」。「The Eras Tour」是Taylor Swift出道以來第6次全球巡演,從去年3月17日於美國站開始,將於今年12月8日在加拿大站完場。Taylor Swift表示,今次巡演是她的「時代」旅程,向出道至今發行的全部錄音專輯致敬。

(圖片來源:X @ tswifterastour)