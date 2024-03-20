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20/03/2024

移民英國｜MIRROR巡迴演唱會意猶未盡？Taylor Swift 6及8月抵英開足15場！盤點2024年英國巡演歌手

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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　MIRROR巡演曼徹斯特站上周四（3月14日）剛完結，不少移英港人覺得意猶未盡？幸好陸續有香港歌手越洋過海，到英國開演唱會，更有機會看到與香港無緣的Taylor Swift！盤點2024年來英國開演唱會的香港歌手和樂壇天后：

 

4月：KOLOR Touchdown World Tour 2024 英國站

 

日期：2024年4月7、12、14日

時間：7pm/7:30pm

地址：曼徹斯特、伯明翰、倫敦

價錢：全企位 £68/£88

 

　　KOLOR英國巡演將於4月舉行，演唱會名為「Touchdown」。KOLOR去年10月舉辦過香港站，當時主音Sammy在台上表示，香港站「Touchdown」只是起點，10月尾他們將會舉行台灣站演唱會，然後就是英國三站，包括倫敦、曼城及伯明翰。KOLOR英國站將會有J1M3擔任keyboard手及編曲，盧巧音亦遠道而來擔任vocal，相信會為歌迷帶來驚喜。

 

（圖片來源：Scala Facebook）

 

5月：ToNick Joy to the World Live in UK 2024

 

日期：2024年5月11、12、15日

時間：7pm/7:30pm

地址：伯明翰、倫敦、曼徹斯特

價錢：全企位 £68/£88

 

　　ToNick繼去年1月於英國舉辦三場巡演後，5月將重臨舊地，分別於伯明翰、倫敦及曼徹斯特計開三場《TONICK JOY TO THE WORLD LIVE IN UK》。ToNick是疫後首隊來英國開演唱會的香港樂隊，去年主音恆仔便在台上跟歌迷許下承諾，表示要「一期一會」，每年都來英國開演唱會，5月舉行的三場巡演，便兌現了ToNick的承諾。ToNick英國巡演精心挑選了歌單，主要環繞《記得梳頭》的概念，希望歌迷為情緒找出口，在演唱會當晚盡情發洩。

 

（圖片來源：IG @ tonick_official）

 

6月及8月：Taylor Swift The Eras Tour 2024 英國站

 

日期：2024年6月7、8、9、13、14、15、18、21、22、23日
           2024年8月15、16、17、19、20日

時間：3:15pm/4pm/4:30pm/4:45pm/5pm

地址：愛丁堡、利物浦、卡地夫、倫敦

價錢：座位£58.65-£194.75、企位 £110.40/£172.25

 

　　美國樂壇天后Taylor Swift再次展開全球巡演，演唱會名為「The Eras Tour」，香港不在名單上，但移英港人仍有幸一賭天后的風采。Taylor Swift將於6月及8月在英國愛丁堡、利物浦、卡地夫和倫敦舉辦15場演唱會，相信將吸引不少歌迷特地來英國「朝聖」。「The Eras Tour」是Taylor Swift出道以來第6次全球巡演，從去年3月17日於美國站開始，將於今年12月8日在加拿大站完場。Taylor Swift表示，今次巡演是她的「時代」旅程，向出道至今發行的全部錄音專輯致敬。

 

（圖片來源：X @ tswifterastour）

 

 

 

 

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