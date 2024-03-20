  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
主場·日本
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

20/03/2024

吉卜力公園新園區「魔女之谷」7大注目新設施！重現哈爾移動城堡！人氣琪琪麵包店、打卡必影旋轉木馬

#哈爾移動城堡 #魔女宅急便 #魔女之谷 #主題公園 #麵包 #樂園 #旋轉木馬 #名古屋 #Travel news #天空之城 #0+3 #短線遊 #吉卜力公園
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Katty

    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　於2022年11月開業的吉卜力公園，大家去過未？我於開幕之後一個月就即刻飛了去名古屋！當時一票難求，幸好於日本的旅行社買到酒店加「吉卜力大倉庫」入場券的套票，總算去過朝聖！不過因為買不到「Dondoko森」及「青春之丘」的入場券，所以當日由開門玩到關門的我，在離開時跟自己說：等所有園區開業後，再來一次吧！第4個園區「幽靈之里」於去年11月開放，而最後一個園區「魔女之谷」，亦剛剛在3月16日登場，是時候準備計劃名古屋之旅了！新園區的建築物走歐洲風格，以《哈爾移動城堡》、《魔女宅急便》及《安雅與魔女》為主題，每個地方都有很多detail位，但大部分地方都不能拍攝，就只好慢慢地用眼睛去欣賞，似乎比拍照更花時間呢！

 

Read More︰

名古屋｜日本最新宮崎駿「吉卜力公園」 9大必睇攻略！一文睇晒最快捷買飛方法/有咩玩/玩幾耐/限定周邊

 

從高空可以見到新園區「魔女之谷」被森林包圍著，自成一國。（圖片來源：中日新聞デジタル編集部YouTube截圖）

踏入「魔女之谷」後，第一眼就見到於《安雅與魔女》的魔女貝拉雅加，張開大口迎接大家！（圖片來源：IG@purumeri.channel）

 

吉卜力公園新園區｜Check point 1︰會動的「哈爾移動城堡」

 

　　新園區內最吸引遊客的，當然是這座高20米的哈爾移動城堡！外型非常獨特，完全將動畫中的2D城堡變成3D，雖然實際上城堡不會行走，但每個小時會有幾次噴煙及部分建築物會轉動，似有生命一樣，很有趣！城堡是可以入內參觀的，1樓是客廳及卡西火的爐，2樓是哈爾睡房、衣帽間及浴室等，遊客更可以走出小露台，俯瞰魔女之谷的景色。

 

外型獨特的哈爾移動城堡，遊客更可以走出小露台（綠色屋仔旁邊）。（圖片來源：IG@moricoro_park）

從這個角度看，更覺城堡的外型有趣！（圖片來源：IG@ringojyuku）

城堡上有多個小露台，遊客可俯瞰魔女之谷的景色。（圖片來源：IG@ringojyuku）

雖然截圖看不清楚，但城堡的「鼻子」正在冒煙，伸出來（像子彈）的部分會轉動。（圖片來源：中京テレビNEWS YouTube截圖）

1樓是客廳及卡西火的爐。（圖片來源：吉卜力公園官網）

2樓是哈爾亂七八糟的房間及浴室。（圖片來源：Oricon News）

別忘了跟稻草人先生合照！（圖片來源：IG@purumeri.channel）

 

下一頁︰哈達帽子店買手信+OKINO邸騎掃把扮魔女

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應

更多主場·日本文章

你可能感興趣

#哈爾移動城堡 #魔女宅急便 #魔女之谷 #主題公園 #麵包 #樂園 #旋轉木馬 #名古屋 #Travel news #天空之城 #0+3 #短線遊 #吉卜力公園

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk