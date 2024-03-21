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21/03/2024

素食餐廳精選推介！$75起食40款素食自助餐 / 黑白格調精緻純素私房菜 / Cafe食全素雞蛋仔+熱狗

#美食特集 #自助餐 #香港餐廳 #咖啡店 #私房菜 #香港美食 #素食
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Text: Sammy Leung

　　3月20日是廿四節氣的「春分」，不宜吃辛辣或者是太刺激的食物。說到養生，可能很多人都會想到素食，今次就和大家看看一些素食餐廳，當中有自助餐、咖啡店、酒店餐廳，即睇！

 

素食餐廳│1. 素來素往：$75起40款美食全素食自助餐

 

　　第一間要介紹的是新概念創意素食料理的素來素往，素來素位於大角咀，店門採用水泥牆設計，店內簡約易打卡。而今次會說說它們在kkday推出的全素食自助餐！對，是全素食的任食自助餐啊！星期一至五食75分鐘全素食自助午餐只要$75，如果是晚餐的話，90分鐘則要$90起。

 

圖片來源：kkday

 

　　全素食自助餐提供超過40款不同美食，不過每天都會轉換食物款式。熱盤類方面，有香酥鴨、香蜜橙花骨、火龍果炒蝦仁、香芒炒牛肉、豉汁帶子蒸豆腐、滷水拼盤、煎釀三寶、台式滷肉飯、清炒時蔬、翠肉瓜炒福花、特式薄餅、薑醋。

 

圖片來源：kkday

 

　　主食有干燒伊麵、特式炒飯、粥品、蒸腸粉、蒸蕃薯粟米；其他還有炸南瓜、炸豆腐、柚子涼瓜、皮蛋豆腐、涼拌四川薯粉、豆腐花、啫喱、合時生果等等。$75就吃到這麼多菜式，真的性價比很高！大家可以在kkday上看到！

 

圖片來源：kkday

 

素來素往

地址：大角咀博文街28-38號地下6號舖

時間：上午11時半至下午10時

詳情按此

 

下一頁：純素私房菜！超精緻菜式令你對素食改觀

 

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