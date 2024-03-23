灣仔海濱免費玩5大沉浸式主題迷宮！鏡院、竹林最IGable！必睇意大利藝術家超現實燈光裝置！即睇展出日期

鄰近灣仔碼頭、佔地約 13,300 平方米的全新灣仔海濱活動空間正式開放，最近就以沉浸式玩樂體驗「迷趣海濱」打響頭炮，把灣仔海濱打造成「鏡院」、「迷走竹林」、「光盒子」等 5 大迷宮，讓大家吹吹海風欣賞這片超 IGable 的藝術裝置。

「迷趣海濱」由鏡院、迷走竹林、光盒子、光影主題的迷時，以及為好動小朋友而設的躍動迷城組成，像鏡院是建築師馮國安以數十面鏡子組成迷宮，營造出折射無盡鏡像的奇幻空間；迷走竹林則利用竹建成迷宮，甚至竹天梯，讓人欣賞到香港天際線的景色，集創意、藝術、玩樂、 打卡和冒險元素於一身。迷宮旁邊還設有發光搖搖板、籃球架，猶如一個小型海邊遊樂場，由即日起開放至 7 月，免費入場。

不只「迷趣海濱」，灣仔海濱活動空間由 3 月 29 日至 4 月 28 日，同時舉行另一光影活動「illuminate! Run Beyond 光影遊樂園」，展出意大利藝術家 Angelo Bonello 創作的 Run Beyond 燈光裝置，點亮維港夜景。

迷趣海濱

日期：2024 年 3 月 15 日至 7 月中旬

時間：上午 7 時至晚上 11 時

地點：灣仔鴻興道 3 號灣仔海濱活動空間（鄰近灣仔碼頭）

費用：免費入場