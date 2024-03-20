著數優惠 | SOGO Rewards會員日勁多優惠！超過600品牌獨家折扣：OTO按摩椅激減$1.5萬！名牌護膚品低近半價！近4折換購ELLE行李箱！即睇更多減價筍貨

「SOGO Rewards會員日」將於3月22日至4月1日開始喇！只要親臨崇光銅鑼灣店或於SOGO eStore網店購物，即可享崇光百貨提供的逾600個國際精選品牌折扣，還有各種積分賞及換購優惠！還未是會員不要緊，成為SOGO Rewards新會員更有多項迎新禮遇！事不宜遲，一同先賭為快，Mark實必買產品！

1. 迎新賞：新會員最多可享12,000額外新積分！

還未是崇光百貨會員不代表今次的SOGO Rewards會員日無你份！於3月22日至4月1日成為新會員即可獲2,000迎新積分；於店內累積最多2張發票滿$1,500，可獲3,000積分；假如累積最多2張發票而買滿$5,000，可獲10,000積分，換言之最多可享12,000額外積分！另外凡於店內即日購物，即可憑電子券換領Mini One 2 件裝迷你牛角包。

（圖片來源：SOGO）

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