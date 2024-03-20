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20/03/2024

以色列南北夾攻，加沙面臨世紀浩劫

#容我世說 #加沙 #以巴戰爭 #大國博弈 #以巴衝突
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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

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　　在開羅，有一名剛從加沙逃出來的10歲巴人女孩，用不太流利的英語，很努力想我知道，他們在加沙被斷水斷糧，孩子都沒得吃，只能吃家禽的飼料，他們都因此生病了、暴瘦了。原來她為了讓我明白他們的處境，特別在我來訪前，用AI繙譯了她想說的話，逐個英文字記下，用上幾天的時間唸熟，當她用力一個又一個字說出「We only eat animal food」時，誰不會心碎？


　　3月18日聯合國發表一份報告，指加沙北部即將面臨可怕的饑荒，但這不是因為風災水災又或地震所造成，這完全是人為的，完全是自恃有西方大國背後支持的以色列，正在挑起加沙巴人老百姓的全面大饑荒，加沙北部首當其衝。

 

加沙被以色列封鎖，民眾正面臨糧食短缺。(AP)

 

　　聯合國負責食物權工作的特使邁克爾．法赫里(Michael Fakhri)不諱言指責美國是這場人為大饑荒的同謀者：拜登只管不斷向以色列提供武器和資金，延續他們在加沙的殺戮，另方面為了應付今年11月的美國大選，才宣布循海路向加沙運送人道物資，並空投糧食，但都屬象徵性，明眼人都知道，後者舉動是做給美國選民看的。加沙居民同聲指拜登這做法太偽善，他們要求西方切實推動停火協議，還他們人權和正常的生活。

 

　　聯合國秘書長古特雷斯和近東救濟工程處負責人菲利普．拉扎里尼，也加入抨擊行列。最近新聞還報道，以色列不斷阻止救援物資進入加沙，並向聯合國運送援助物資的卡車開槍，導致欲上前取糧食的加沙巴人喪生；當人群再次聚集上前收拾物資時，以軍又開槍，視人道法和國際法如無物。對此，全世界只能眼巴巴地觀看，都觀看了5個月，我採訪的加沙巴人指他們對世界已沒有期望了。


　　如果西方大國不去阻止以色列的大屠殺，及企圖以斷水斷糧作為屠殺武器的話，那麽，加沙便會很快從最大的露天監獄，成為最大的露天墳場。如今，加沙已有總人口的5%（近12萬人）罹難或受傷，這個比例套在美國人口上，即有近1200萬人喪生和受傷了；當中有三分之一是孩童，多於過去4年全球兒童在戰爭中犧牲的總和。

 

加沙民眾的生活環境惡劣，不少已染上傳染病。(AP)


　　最令人難過的是，能生存的卻生不如死，他們面對嚴重飢餓和其併發症，還有每天如雨下的導彈。根據聯合國的報告，加沙230萬人口中，大部分面對營養不良，男女老幼包托孕婦、哺乳期婦女等無一倖免。因營養不良導致免疫力迅速下降，加上缺水和不潔食物令傳染性肝炎等某些疾病的爆發，已經影響了加沙上萬人口。目前加沙約有100萬人患有呼吸道疾病、胃腸道感染、腹瀉等，這個數字可謂驚人。


　　上述人道危機，再遇上家園盡毁、流離失所，令加沙巴人生存狀況堪虞。現在全球最關注的是，內塔尼亞胡已對地面進攻加沙南部城市拉法的行動開了綠燈，宣布可隨時進攻。拜登雖有因此致電內塔尼亞胡作出警告，並建議和其政府商討替代方案，但對加沙巴人而言，拜登只不過是在惺惺作態，為何不直接停運武器，制裁以色列？


　　之前國際救援及人道組織包括聯合國已估計，若以色列真的地面進攻拉法，這個聚集了從加沙各地逃來藏身巴人共130萬之多的城市，必蒙受災難性後果，預料將多10萬人罹難。然而，日前我透過在開羅的加沙家庭和其仍在拉法的家人視訊，他們表示，其實以色列已經在沒有宣布的情況下，開始對拉法進行大規模襲擊，以色列軍隊進入曾經是所謂安全區的區域轟炸，至於空襲則從未停止過。

 

以色列對拉法的空襲並無停止過，造成大量傷亡。(AP)

 

　　現在，加沙北部有饑荒，南部正面對以色列進一步更殘酷的軍事行動，這樣的南北夾擊，血腥暴力的種族清洗、世紀浩劫一觸即發，難道這個世界仍然坐視不理？

 

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