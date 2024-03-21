何超儀首談何鴻燊遺產分配︰比姐姐弟弟少點！爆賭王選婿1大要求！陳子聰為Josie放棄到荷里活拍戲

何超儀近日接受《魯豫有約一日行》的訪問，大方談及入行的經歷以及豪門生活，甚至賭王爸爸何鴻燊遺產分配的話題。

何超儀坦言，過往在演藝圈沒有太多機會，大多數只是一直在等，出道時簽了唱片公司四年，卻撞正林憶蓮、王菲、鄭秀文等同期爆紅，令她都沒有機會出碟；就算拍戲亦等不到合適的角色，所以爸爸和姐姐建議她開製作公司。她又表示自己叫「何超」，除了是玩搖滾的綽號外，亦是怕觀眾將她跟姊妹們的名字分不出來。

何超儀的演藝之路並非一帆風順，儘管出身於顯赫的賭王家族，但她在追求個人藝術道路上卻遭受了重重阻力。何超儀在節目中分享：「父母不允許我進入演藝圈，因為我很叛逆，他們怕我會因此得罪很多人。」在她追求夢想之初，並沒有得到家族的全力支持，幸好家族中唯一的支持者是她的是家姐何超瓊。何超瓊不僅理解何超儀的藝術夢想，更是在她最需要支持的時候，代表何超儀跟父母「談判」，力圖為何超儀爭取到父母的認可。

何超瓊對何超儀夢想的全力支持，不僅源自於對妹妹的呵護，也源自於自身的遺憾。身為家中長女的何超瓊肩負著撐起整個家族的重擔，不得不放棄了自己的夢想。她不希望妹妹何超儀也經歷相同的無奈與遺憾。「我大姐好漂亮，本身導演找她拍戲，以前那種漂亮是任何男人都『死』了，她跟我爸講的時候，爸說她瘋了，要她去念書，然後她沒辦法完成。她支持我，她明白我沒辦法讀好書。」何超儀表示自己跟謝霆鋒的背景相近，家人都很有名，如果自己入行的話一定要做得非常好。其實她也想成為家族版圖的一分子，只是沒有機會，「我一回到家，我媽是非常嚴肅的女人，很喜歡看書，《易經》也看，所有金庸的書都買原裝來看，她一生人就是希望可以跟金庸做朋友。我一回家，她看到我就好像看到鬼一樣。（對你的穿著不太滿意？）走路的方式都不是她教的，穿衣都是亂七八糟的。阿姨、大姐、二姐甚至三姐都覺得我不對，所以我只能愛她們，遠距離愛她們。他們的能力、資源太厲害了，其實我要靠他們才是，我是最無能的。」

何超儀坦言人生模式上如果用難和簡單來形容，自己相比其他人，更輕鬆一些，「比姐姐們簡單，因為她們都要負擔起家族的責任，而這也讓我有機會追求我喜歡的事業。」何超儀還談到現在都還會怕大姐何超瓊，因為她講的東西都很合理，大姐的性格很直接，「好厲害的她！」被問及遺產分配的事，何超儀說：「平均了，當然比為家裏工作的姐姐弟弟他們會少一點了！所以我一年不能拍太多部片。」魯豫追問：「如果花完，姊姊會不會不管你？」何超儀也是坦言：「（姊姊）不管，她覺得餓不死我就可以了！自己找來的。」何超儀坦言雖然與家族事業相比，自己更熱愛藝術，但未來也希望能夠為家族盡一份自己的責任。

談到老公陳子聰，何超儀笑言被對方的善良性格和靚仔外表吸引，又謂最初拍拖時，因陳子聰太靚仔，令她極有危機感。她表示，陳子聰不喜歡競爭，為了跟她走在一起犧牲很大，很多女性朋友不能見面，也不能拍戲，「當時他紅得不得了，差一點就去拍荷里活電影了，馮德倫常提醒我，你要多謝你老公，你是專門不讓帥哥出去工作！」當時結婚前，爸爸何鴻燊跟陳子聰曾詳談，爸爸認為他善良而且笨笨的，「爸爸只有一個要求，爸爸給我的壓力，是我一定要找一個帥哥！」當時和先生陳子聰辦婚禮時爸爸何鴻燊花了很多錢，「結了婚就是一輩子的事，沒有想過要離婚。全家總動員幫自己籌辦婚禮，大姊、二姊、三姊、弟弟，連小姑媽都回來香港幫忙。這很震撼，他們那麼用心幫妹妹結婚，所以我這個婚結了之後，我怎麼樣都要把它堅持下去。」