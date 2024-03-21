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21/03/2024

出租家人｜陳家樂感激嫲嫲出資追明星夢！周家怡自爆反叛期一原因被趕出家門

#周家怡 #陳家樂 #曾志偉 #恬妞 #楊千攸 #石修 #許靖韻 #方力申 #劉美娟 #出租家人
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　　由周家怡、陳家樂、曾志偉、恬妞、楊千攸、石修、許靖韻、方力申和劉美娟主演的電影《出租家人》，講述陳家樂與周家怡組成的「出租家人」公司，請來曾志偉和恬妞做「臨時演員」，為有需要的客戶扮演不同的家庭角色。陳家樂與周家怡隨著人漸長大，對家人都有新的感受。陳家樂成家立室後，才體會到父母對自己不辭勞苦照顧自己；周家怡領悟到人生有限期，一段關係都會有時限。

 

 

 

　　由周家怡、陳家樂曾志偉、恬妞、楊千攸、石修、許靖韻、方力申和劉美娟主演的電影《出租家人》，講述陳家樂與周家怡組成的「出租家人」公司，邀請曾志偉和恬妞做「臨時演員」，為有需要的客戶扮演不同的家庭角色。四人為幫客戶解決問題，慢慢建立了感情，互相安慰。導演劉偉恆想透過電影帶出現實生活中，面對「家家有本難唸的經」下，仍然能穩固感情。

 

 

 

　　導演劉偉恆找了草蜢的蔡一智送出歌曲《Framily》，唱出了由陌生人變成「家人」互相扶持的特別感情。這套電影沒有槍林彈雨、爆破大場面，卻有著無數溫情，陳家樂和周家怡接受本網訪問時表示，希望小品電影靠人傳人帶來口碑，陳家樂表示：「呢套戲想講珍惜，如果件事放大啲，就係要珍惜本土味港產片，而家趨勢近幾年多咗合拍片，可能係多好大製作警匪片，但咁寫實社會性題材比較少，所以觀眾畀機會電影，咁有誠意真心講故事，希望將來會有更多呢類型作品。」

 

 

　　電影故事內容感人，周家怡自爆拍攝期間，投入情緒後就如「開水喉」狂哭。她與陳家樂訪問期間，每次提到家人都多次感觸，表面堅強硬正的周家怡，更多次流淚，展露內心柔弱一面。拍攝時令陳家樂對家人有深深的體會的一幕，是他要扮一個年輕人，去欺騙家人，自己過得很好，但其實這個年輕人已經發生事故未能回家，他說：「做仔女都係唔想父母擔心，呃佢哋過得好好。自己最初入行十年沒有收入，唔敢同佢哋講，但我爸好好，兩個男人的情義，佢靜雞雞攝啲錢畀我…得喇夠喇。」

 

 

 

　　陳家樂自小跟嫲嫲一起生活，感情十分好，而且對他十分寵愛，到現在有自己家庭，他亦會時常回家探望嫲嫲：「由細到大嫲嫲照顧我，我要喺佢大髀先瞓得著，佢好錫我，知道知道我入行冇讀過演戲表演方面課程，我同佢講想簽娛樂公司，簡單啲講發明星夢，佢好支持我，將積蓄拎畀我學唱歌。」

 

 

 

　　不過，陳家樂都有反叛的時候，讀中學時候曾結交壞朋友，令父親十分擔心，他說：「我同阿妹細個好曳，我中三、四年班，佢知我群埋啲乜嘢朋友，我哋會坐喺公園傾偈，有啲同學會飲酒，有一次我死都話要落去，爸想打我，但我有能力反抗，就捉住佢手唔畀佢打。嗰次搞到好大件事，我諗番起都唔知點解搞成咁。」

 

 

 

　　提起反叛的話題，周家怡自爆曾經被母親被趕出家門外，而且反叛期的時候，回想起自己對家人的態度也很差，她說：「細個重心唔會放喺屋企，一係做嘢、一係見朋友，太慣有個屋企，所以唔會珍惜。就算一齊住都好少見父母，一係醉住返屋企，佢哋瞓咗，到第二朝醒咗佢哋又出咗門口。而且反叛期嗰陣，經常唔返屋企，打嚟問你喺邊，答佢哋語氣好差，真係好乞人憎。而家會諗佢有幾hurt。」

 

 

　　周家怡和陳家怡自覺愛得太遲，希望能好好對家人作出補償，陳家樂自己不恨在電影上得到獎項，但為了家人就急著得到認同：「攞到獎當然好事，但本身我唔急，等到60歲都等得，但係我想攞畀屋企人睇，話畀佢哋知呢行嘅人認同我。」

 

 

　　而剛成家立室的陳家樂，早前宣布太太連詩雅懷孕，他表示嫲嫲經常鬼馬地暗示：「我都想快啲四代同堂，嫲嫲都80幾歲，佢成日話生仔、生女都唔緊要，我有時會呃佢，問生女好冇？佢話冇所謂，跟住說話間透露想要孫仔，佢會話發夢見到係生仔，又話老人家要『慈菇椗』，佢好搞笑。」

 

 

 

 

 

 

 

 

　　至於仍然單身的周家怡，就算言感情上沒有得急，只能順其自然。經常掛在口邊話要買大屋讓父母住得更舒適，這個願望仍未能實現：「香港嘅樓好貴，連租都升咗。其實佢哋可能好滿意現狀，佢哋角度係你健康、開心，你將來有冇人照顧。人大咗就明白，人生有限期，所有緣份、關係都會有時限。」她會把握時間，放假的時候，就會一家人去旅行，爭取更多相聚的時刻。

轉載自: 晴報

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