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21/03/2024

外匯儲備、財政儲備、銀行體系結餘的功能（一）

#理財
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  • 伍禮賢

    伍禮賢

    光大證券國際證券策略師，領導股票零售資料研究團隊專責分析香港及內地股票市場，亦負責研究和分析基金、債券及結構性產品，尋找與股票相關的各類資產類別的投資價值。

    經濟不停學

　　香港金融管理局（以下簡稱「金管局」）會每月一次對外公布由其管理的外匯基金營運情況，當中會披露包括外匯儲備、財政儲備、銀行體系結餘在內的外匯基金資產負債表。

 

　　我們知道外匯基金其中首要功能，是用作直接或間接影響港元匯率，次要功能是維持香港貨幣與金融體系穩健，以保持香港的國際金融中心地位。那麼，外匯儲備、財政儲備，以及銀行體系結餘，均是外匯基金中三個反映流動性的指標，是如何分工及彰顯其功能？

 

　　為了方便闡述，我們不妨先了解銀行體系結餘。銀行體系總結餘是指香港各家銀行設於金管局結算戶口的結餘總和，主要用於銀行間，以及銀行與金管局之間的支付結算。雖然銀行體系的結餘總額僅佔香港銀行業資產的小部分，但銀行體系結餘在金管局影響港元匯率中有著舉足輕重的作用。其主要操作，是金管局透過買入／賣出港元，以減少／增加港元的流通性，促使銀行體系結餘下降／上升，引導港元升值／貶值。同時，金管局也可通過調節銀行體系中，港元結餘的充裕與緊張，來影響銀行之間拆息水平，從而再傳導影響短期融資成本。

 

　　例如過去兩年，在美國聯儲局持續大幅加息，引起港美息差逐步加大，美元對港元匯率曾多次逼近7.85的區間。面對這個情況，金管局多次出手承接港元沽盤（買入港元）以穩定港匯，而銀行體系結餘亦從2022年初的3577億元，跌至今年一月份的447億元。那麼可能會有投資者問，現時銀行體系結餘跌至不足500億元，如果跌至零的話，這個穩定港匯的機制是否會失效？

 

　　其實不然，而且這個過程並非數字能簡單反映，原因有二。首先，銀行體系結餘愈是下跌，市場中貨幣基礎量會愈來愈低，從而引起港元利率出現回升，進而進一步對沖港美之間息差，舒緩資金從港元體系流入美元體系的情況。第二，目前雖然銀行體系結餘跌至不足500億元，但過去金管局累計發行大量外匯票據，抽走銀行體系資金。截至今年一月份數據，金管局已發行的外匯基金票據及債券仍超過1.2萬億港元。遇到有需要之時，金管局可提前贖回部分港元債券，向銀行業釋放流通性以補充銀行體系結餘。

 

　　那麼投資者可能又會再問，如果金管局已經贖回所有港元債，那是否代表港匯將受到衝擊？其實也不然，惟篇幅有限，我們下一篇再來探討香港的外匯儲備、財政儲備各具甚麼用途。

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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