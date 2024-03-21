《MakeMoney》AI混戰大決鬥，只有NVIDIA係最後贏家？

世界進入AI年代，聲音可以AI、畫面可以AI、電影可以AI，就連寫封Email連AI都知道我下一句想寫咩，究竟AI發展到咩程度？不過就算AI點樣發展都好，最後贏家都只係得一個，就係製作顯示卡嘅NVIDIA(NVDA)，究竟NVIDIA又贏係邊？

NVIDIA做實時渲染起家，3D遊戲令公司跑出

三十年前大家都仲係家用遊戲機大亂鬥年代，大部分遊戲都係2D平面，當時NVIDIA CEO黃仁勳意識到，3D遊戲將會係未來世界主流，而3D遊戲有個重點就係「實時渲染」。當年2D遊戲所有場景編碼上都係「整定」，只係個公仔係呢個場景入面移動；而3D遊戲係每一秒移動都係畫緊好多張圖畫，通常每秒係30-60幀畫面(FPS)，所以需要一個獨立CPU去進行運算，呢個CPU就係「顯示卡」。

NVIDIA當初都獲得唔錯嘅融資，但係當時大混戰年代，要生存落來都唔容易。1997年，當時NVIDIA得9個月營運資金，公司由100人裁員到30人，當時公司主要顯卡「NV1」銷情麻麻，間接導致「NV2」胎死腹中，最後直接推出搭載「NV3」嘅「RIVA 128顯示卡」，憑住高性價比，終於係市場站穩住腳；經過市場吞拚，目前以「獨立顯示卡」來計，只有NVDIA同AMD兩間公司生存下來，兩間公司都各自有自己FANS，不過目前股價計，NVIDIA真係跑贏好多個馬位。

GPU運算力強，成為AI背後的「功臣」

電腦主要有分CPU同GPU，讀過小學電腦班都應該知道。而CPU係順邏輯運作，必須係1+1+1+1+1咁順序計算邏輯，所以目前CPU叻極都係128核心；GPU因為負責圖片運算，所以比較在意個「量」，所以GPU係核心上係可能成千上萬同時運算。不過有一個問題就係，GPU係編程上本身係設計俾圖畫運算，而唔係編程運算，不過後來有個電腦工程師發表論文去解決呢個問題，最後俾黃仁勳邀請呢位工程師加入NVIDIA，專門研發呢個發向。

就係呢個方向，呢顯示卡GPU可以有多方面運用，例如航天運算、生物製藥、天氣預報等；後來比特幣出現，有人發現比特幣「挖礦」係可以用到GDP，所以當時一窩蜂有人搶顯示卡挖礦。不過，講到顯示卡GPU最大功用，就係幫助人工智能進行深度學習，正正因為GPU可以處理大量運算，而業內又只有NVIDIA嘅顯示卡可以符合「神經網絡」所需求嘅運算，隨著全球大型科技公司都可以訓練自己嘅AI，就只有向NVIDIA購買，間接推高公司股價；而全球各大公司又想食住「AI熱潮」，佢未必真係擁有AI全面技術，但同外界宣稱公司已向NVIDIA購買大量晶片，自己公司股價又再可以推高。

GPU屬於一個不停奔跑的行業，每六個月就有新GPU推出

如果熟悉晶片行業都知道咩叫「摩爾定律」，即係每18個月晶片速度加倍；不過市場發現，GPU進步速度好似比CPU還要高，基本上係每兩年進步三倍，每半年就會有新晶片推出；就係因為呢個進步速度，令到NVIDIA公司股價撐起市值，成為公司盈利嘅「護城河」。

另一方面，其實做好軟件嘅公司，都開始進軍硬件行業，例如Facebook母公司META都自己研發晶片，去發展自己套AI系統，晶片簡稱MTIA(Meta Training& Inference Accelerator)。所以可見未來，電腦市場將會進入GPU激鬥嘅世界，最近連Chat GPT都即將推出5.0版本，個世界真係快到你估計唔到！

撰文：李皆穎