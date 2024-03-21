香港IG最吸金KOL 2023十強出爐！MIRROR四位成員上榜、一位躋身三甲勁過姜濤！首2名靚媽代表狂吸Dior等名牌廣告！Top 10中只有呢位不是藝人

現在各大品牌要賣廣告不再限於電視，找Instagram（IG）活躍藝人出Post更能吸引眼球，甚至引起明星效應，粉絲們一窩蜂買與偶像同款的產品！市場研究公司admanGo近日公布2023年Instagram本地品牌內容廣告銷售額最高KOL Top 10！人氣男團MIRROR有4名成員上榜，但第一名竟然不是他們？即睇排行榜名單！

MIRROR 4名成員上榜！得Edan打入三甲？

市場研究公司admanGo根據2023年品牌內容總銷售額計算，列出十大IG KOL！人氣男團MIRROR一直接拍不少廣告，無論電視、街頭上，抑或社交平台上都可以看到他們的宣傳靚相！不過去年12人中只有4人躋身十強，分別為呂爵安Edan、盧瀚霆Anson Lo、姜濤及陳卓賢Ian！

雖然4人紛紛上榜，但只有1人躋身三甲，就是坐擁71.1萬追蹤粉絲的Edan！他憑著香港國際機場、屈臣氏蒸餾水等廣告吸金，位列第3名！

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而有130.3萬追蹤人數的Anson Lo則以Louis Vuitton及香港迪士尼樂園等位居第5名，而緊隨其後的是擁有102萬追蹤者的姜濤，他去年發布過KENZO及SHISEIDO HK的廣告，帶他到第6名的位置！

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最後一位上榜的MIRROR成員為Ian，坐擁60.7萬IG粉絲人數的Ian去年有YSL Beauty及Louis Vuitton等廣告帖文，帶來第9名的成績！

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