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22/03/2024

普通話Friday｜聯儲局維持年內減息75基點預測，比特幣回調整固後重拾升勢？

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嘉賓：潘渡投資有限公司行政總裁兼董事　任駿菲

 

　　本周多家主要央行召開議息會議，最先公布議息結果的日本央行宣布結束負利率政策，指標利率上調到0至0.1厘；聯儲局維持利率不變及預期年內減息75基點，瑞士央行則意外減息25基點，並料通脹持續回落。環球利率趨向下行，惟比特幣於3月中旬升破73600美元水平後逐步回調，而對4月份再次「減半」，比特幣是否有望重拾升勢？據報美國證券交易委員會(SEC)擬將以太幣定性為證券，對以太幣價格有何影響，且引發投資者憧憬其他虛擬貨幣亦將被定性為證券，刺激價格上升？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/xQSKLqanwSY

 

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