屯門娜娜到元朗公廁外大跳辣舞！近百伯父拍片連傷殘老人都圍觀！Happy伯兩蚊跟入元朗展獨門舞步「黃狗射尿」

「屯門娜娜」婚後沉寂一時，之前曾經去過老蘭「演出」，日前佢終於去番啲佢熟悉嘅「街坊」地區，殺入元朗！「屯門娜娜」日前喺元朗一間公廁外「開騷」，據知平日元朗呢個「凹地」都聚集咗唔少中老年大叔「打躉」，選址可以話係食盡天時、地理、人和。

網上片段所見，娜娜都係喺有日頭嘅時候出沒，佢一連唱出多首歌曲，包括《漫步人生路》、《煞科》以及《小蘋果》等。而無論唱咩歌，佢都係大跳辣舞，瘋狂扭動腰臀同埋踢腿，引來近百伯父圍觀拍片，有唔少仲係行動不便嘅老人，坐住輪椅都要嚟睇佢，相信為佢哋枯燥嘅生活帶來唔少慰藉。

值得一提嘅係佢頭號粉絲「Happy伯」都用老人兩蚊搭車優惠跟到嚟元朗，Happy伯再次施展佢獨門舞步「黃狗射尿」吸引觀眾眼球，仲跳到電話都跌埋，落力程度不遜於娜娜。之後Happy伯又去到娜娜面前跳動，另外仲有一名紅衫男子在旁起哄，完全進入自己世界。

娜娜身穿彩色超短迷你裙，再襯上白色透視裝加小背心，露出腰部紋身，可能因為仲係有啲涼，同以往衣著比起已經算保守。其實娜娜都有喺唔同區域出沒，除咗屯門，之前仲有去到廟街；又有人邀請佢去蘭桂坊跳舞……免費就可以睇到中環嘅味道，元朗街坊認真有福。