  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

22/03/2024

秦煌腳腫多次跌倒起唔到身！向好友求救後送往醫院檢查！林偉公開呼籲仔女探望未有回覆

#秦煌 #監製 #娛樂 #TVB #林偉 #演員 #肥胖 #晴報文章 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組

　　76歲的演員秦煌多年來肥胖體形成為他的Icon，不過隨著年紀愈來愈大，身體難以負荷，先後發生兩次意外入院，令大家非常深刻。2008年7月秦煌於長洲消遣後乘船歸家，因飲醉酒「斷片」而不慎跌倒墮海，導致頭部受傷昏迷，送院檢查後情況一度嚴重，有生命危險，幸好留院7日後康復出院。2020年秦煌於電視城為劇集宣傳時，因不適跌倒，令佢右邊膊頭骨裂，翌年又因為身體不適到廣華醫院急症室求醫。早前再次傳出他入院的消息。

 

　　「老頑童周伯通」秦煌近年由於身體不好，經常都以輪椅代步，跟無線完約後演出都減產，甚少公開他的身體情況。76歲的他早前有消息指，由於他在所住的酒店兩度跌倒，倒地後更不能站起來，不得不致電好友求救，前TVB監製關永忠及鄰居林偉收到電話後，立即找人幫忙，而秦煌今午被送往瑪嘉烈醫院留醫檢查。

 

 

　　好友林偉過往經常在社交平台分享他跟秦煌歎茶的照片，兩人私交甚篤，林偉接受傳媒訪問時稱早前已收到秦煌首次求救電話，秦煌當時稱跌倒起不到身，由於林偉不在香港，遠水不能救近火，只能致電酒店大堂職員求助，職員見秦煌坐地下，雙腳腫脹，於是將他扶起上床休息。沒想到事隔一個多鐘頭之後，林偉再收到電話，原來秦煌再次跌倒，當時扶他起身的職員建議他入醫院檢查，但他本人拒絕。林偉隨後有致電秦煌了解情況，但未能聯絡得上，正打算到他府上拍門時，他收到監製關永忠的電話，指已為秦煌報警，將他送入醫院。林偉已為他購買生活用品，但他希望公開呼籲秦煌仔女前往探望爸爸，他表示打電話給秦煌的女兒，可惜多次都未有人接聽，就算留言都未有回覆，他認為自己跟關永忠雖然是朋友，但始終是外人，很多醫療上決定都需要家屬的聯絡。

 

　　秦煌早前在訪問中透過自己有四個子女，過往一直努力為他們提供物質要求，但卻未能成為一個好爸爸，晚年後悔希望同子女修補關係，可惜擔心已經太遲。秦煌的太太莫佩雯曾先後六次提出離婚，但秦煌都拒絕，最終雙方分居生活。秦煌早前自爆在深圳居住廿年期間，結識一位湖南女友Mary，後來兩人同居，不過近年他跌倒受傷多次進出醫院，無法返內地探望，所以女友Mary帶女兒回鄉生活，令他現時老無所依。

 

轉載自: 晴報

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#秦煌 #監製 #娛樂 #TVB #林偉 #演員 #肥胖 #晴報文章 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk