香港好去處 ｜ 九龍城、宋皇臺站一日遊美食打卡推介！超過500件宋皇臺出土文物 / 石屋前Chill住飲咖啡 / 地道泰國菜食惹味燒牛仔骨、泰式生蝦

港鐵宋皇臺站的「聖山遺粹」展覽近日重新開放，大家可以看到宋皇臺站時發現的出土文物了！看完文物之後，趁有時間，不如來一次宋皇臺、九龍城一日遊，可以打卡及享受美食！Let's go！

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九龍城一日遊│1. 宋皇臺站考古陳列：超過500件宋皇臺時發現出土文物

第一個要介紹的，當然是今次出遊的重點「聖山遺粹：『宋皇臺出土宋元文物』及『宋皇臺與海上貿易』展覽」！由古物古蹟辦事處策劃的「聖山遺粹」展覽在3月22日重新開放予市民參觀，這個展覽設於港鐵宋皇臺站，除了更新原有的「宋皇臺出土宋元文物展」的文物外，還增加了「宋皇臺與海上貿易」，總共會有超過500件興建宋皇臺站時發現的出土文物，好像是宋元時期龍泉窰系青瓷、青白及淺青釉瓷、銅幣、香爐、墨書銘陶瓷器等，部分是首次展出，所以十分值得一看。

另外，在「宋皇臺與海上貿易」展覽中，部分展出從宋皇臺出土的浙江龍泉窰的青瓷、福建窰口的黑釉盞及梅瓶等中國外銷陶瓷，不少都印有文字或墨書陶文，是研究宋代海上絲綢之路的珍貴資料。大家有興趣的話，真的可以去看一看，更可以描附展櫃的二維碼，以文字、圖片和語音導賞介紹宋人的生活，了解到宋代香港的生活風貌，當中會有飲茶、鬥茶、焚香、文人生活等。

聖山遺粹：「宋皇臺出土宋元文物」及「宋皇臺與海上貿易」展覽

地址：港鐵宋皇臺站大堂

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