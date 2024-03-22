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22/03/2024

IKEA年度收納家具暢銷排行榜公開！Billy書架排第幾？蝸居必買真空貯物袋、超慳位門用掛架！no.1收納用品$5買到

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Text: Louise Yuen

　　IKEA 有林林總總的傢俬及生活用品，但對於寸金尺土的香港地，店中的收納家具似乎最受港人歡迎。香港 IKEA 最近公布年度暢銷排行榜，主要分為貯物傢俬、收納小物、廚房收納等 4 大分類，像慳位又實用性強的 SPANTAD 真空貯物袋、ENUDDEN 門用掛架等都上榜！下次去 IKEA shopping 又可以入手。

 

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　　排名第一位是 IKEA 經典系列書架 BILLY，它最大賣點是可按需要調整層板高度、有不同尺寸和顏色，更可加設多款櫃門變成儲物櫃，設計靈活。第二位的 OMAR 則是鋼製層架組合，耐重又穩固，不論是於廚房擺放調味料、煮食用品，或在戶外使用一樣適合。第四位是 EKET 上牆書架，大家可按自己需要組合一個個 EKET 儲物櫃，善用牆上空間，重點是價錢相宜只需 $59。而 KALLAX 層架組合，同樣是高靈活性的家具，直立放置是層架組合，可配搭抽屜、櫃門，它甚至可當作分隔牆使用！

 

貯物傢俬暢銷排行榜 Top 5

 

第一位︰BILLY 書架（80x28x202 厘米）$599

第二位︰OMAR 層架組合（92x36x94 厘米）$349.9

第三位︰BAGGEBO 層架組合（60x25x116 厘米）$249.9

第四位︰EKET 上牆書架（80x28x202 厘米）$59

第五位︰KALLAX 層架組合（77x77 厘米）$499

 

BILLY 書架

 

EKET 上牆書架

 

KALLAX 層架組合

 

下一頁︰IKEA家居收納用品排行榜！

 

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