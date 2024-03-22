高息定存 | 大新推新優惠4個月港元定存息高達4.8厘

美國聯儲局連續5次會議維持利率不變，聯邦基金利率目標區間維持在5.25至5.5厘，符合市場預期。大新推出港元定存優惠4個月港元定存年息高達4.8厘，適用於「特選分行」定期優惠，全新客戶於指定分行成功開立VIP i-Account綜合理財戶口以辦理。

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虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）則推7個月存期吸客，10元起存，定存息4.2厘，另設20萬元起存4.3厘，50萬元更有4.4厘，新舊資金皆可。

另外，多家銀行減息，當中信銀國際下調12個月港元定存年息至3.95厘，起存額為10萬元，適用於客戶透過inMotion動感銀行手機程式以新資金辦理。

華僑銀行下調6個月港元定存年息至3.8厘，起存額10萬元，適用於現有「宏富理財」客戶透過分行以舊資金辦理，另有128日可享4厘。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組





