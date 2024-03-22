春分過後濕度高達100%！抽濕機、空氣清新機濾網定期清洗可省電8%！隔幾耐洗一次？台電教3個清潔步驟

春分（3月20日）過後，代表春天已過了一半！最近天氣反覆，一時涼浸浸，一時又熱又潮濕。查看天文台天氣預測，未來幾天濕氣再次向上升，3月24至27日最高達至100%，抽濕機又要出動！近日抽濕機使用率如此頻繁，大家有沒有定期清洗濾網？台電電力粉絲團分享了清洗抽濕機及空氣清新機濾網的貼士，趁著這一、兩天仍未變得濕漉漉就清潔好，迎接潮濕一星期！

（圖片來源：天文台）

多久要洗一次濾網？定期清洗每年節省高達8%用電？

春天天氣乍暖還寒，更會一時乾燥一時潮濕，抽濕機隔幾天就要拿出來幫助乾衣等，鼻敏感的朋友們更要長期開著空氣清洗機！台電電力粉絲團Facebook分享需要定期每2至3星期清洗一次濾網，不但可以避免灰塵、棉絮等污垢阻塞，還可以維持電器運作效率！假如維持濾網乾淨，空氣清新機每年可節省5%用電，抽濕機更高達8%！

（圖片來源：Envato）

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