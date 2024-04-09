機場貴賓室｜調查︰逾8成富裕港人愛入Lounge！盤點10大最佳機場貴賓室！中東空中豪宅只排no.2？邊間免費歎spa按摩？香港這2間上榜

疫情過後，不少港人開展「報復式旅行」，連假固然去個長旅行，就算周末也要快閃台灣，出走香港放鬆放空一下。渣打銀行日前公布富裕港人旅遊調查結果，發現高資產淨值港人每年預算花收費逾 87 萬元去旅行，逾八成受訪者更認為優先辦理登機手續、貴賓候機室對整體旅行體驗非常重要。不難理解，出發前可以入 lounge 舒舒服服歎杯雞尾酒，稍作休息再登機，才算享受。到底各地機場貴賓室要配備甚麼設施、服務才能被選為最佳機場貴賓室？

「航空界奧斯卡」SKYTRAX 每年公布最佳航空公司、最佳機場名單之外，還有全球最佳獨立機場貴賓室（World’s Best Independent Airport Lounges ）排行榜。最新一份榜單就有香港國際機場 The Plaza Premium First Lounge、American Express Centurion 打入 10 強，前者 Primo 餐廳質素好，且有 10 分鐘免費按摩服務；後者則細分為白金卡、黑卡會員區，有米芝蓮名廚設計餐單、用 L’occitane 個人護理用品的淋浴間等。即睇 SKYTRAX 最佳機場貴賓室 Top 10 名單。

（圖片來源︰Plaza Premium Lounge）

SKYTRAX 最佳機場貴賓室 第6 至 10 位

第6位︰厄瓜多爾蘇克雷元帥國際機場 Quito Sala VIP（UIO）

第7位︰香港國際機場 Plaza Premium（HKG）

第8位︰香港國際機場 American Express Centurion（HKG）

第9位︰新加坡樟宜機場 SATS Premier Lounge （SIN）

第10位︰英國希斯路機場 Plaza Premium（LHR）

SKYTRAX 最佳機場貴賓室｜第五位︰美國達拉斯機場 American Express Centurion（DFW）

上榜第 5 位的美國達拉斯機場 American Express Centurion，經翻新後面積由 836 平方米增至現時的 1,208 平方米，左翼是酒吧、用餐區及商務中心，右翼則有休息區及淋浴間。值得一提，這裏的 Exhale 水療中心由深層臉部清潔、去角質面膜、美甲至按摩椅都有，供免費使用！

（圖片來源︰American Express Centurion）

下一頁︰第4、5位都有免費按摩服務！