機場貴賓室｜調查︰逾8成富裕港人愛入Lounge！盤點10大最佳機場貴賓室！中東空中豪宅只排no.2？邊間免費歎spa按摩？香港這2間上榜

疫情過後,不少港人開展「報復式旅行」,連假固然去個長旅行,就算周末也要快閃台灣,出走香港放鬆放空一下。渣打銀行日前公布富裕港人旅遊調查結果,發現高資產淨值港人每年預算花收費逾 87 萬元去旅行,逾八成受訪者更認為優先辦理登機手續、貴賓候機室對整體旅行體驗非常重要。不難理解,出發前可以入 lounge 舒舒服服歎杯雞尾酒,稍作休息再登機,才算享受。到底各地機場貴賓室要配備甚麼設施、服務才能被選為最佳機場貴賓室?

「航空界奧斯卡」SKYTRAX 每年公布最佳航空公司、最佳機場名單之外,還有全球最佳獨立機場貴賓室(World’s Best Independent Airport Lounges )排行榜。最新一份榜單就有香港國際機場 The Plaza Premium First Lounge、American Express Centurion 打入 10 強,前者 Primo 餐廳質素好,且有 10 分鐘免費按摩服務;後者則細分為白金卡、黑卡會員區,有米芝蓮名廚設計餐單、用 L’occitane 個人護理用品的淋浴間等。即睇 SKYTRAX 最佳機場貴賓室 Top 10 名單。

(圖片來源︰Plaza Premium Lounge)

SKYTRAX 最佳機場貴賓室 第6 至 10 位

第6位︰厄瓜多爾蘇克雷元帥國際機場 Quito Sala VIP(UIO)

第7位︰香港國際機場 Plaza Premium(HKG)

第8位︰香港國際機場 American Express Centurion(HKG)

第9位︰新加坡樟宜機場 SATS Premier Lounge (SIN)

第10位︰英國希斯路機場 Plaza Premium(LHR)

SKYTRAX 最佳機場貴賓室|第五位︰美國達拉斯機場 American Express Centurion(DFW)

上榜第 5 位的美國達拉斯機場 American Express Centurion,經翻新後面積由 836 平方米增至現時的 1,208 平方米,左翼是酒吧、用餐區及商務中心,右翼則有休息區及淋浴間。值得一提,這裏的 Exhale 水療中心由深層臉部清潔、去角質面膜、美甲至按摩椅都有,供免費使用!

(圖片來源︰American Express Centurion)

