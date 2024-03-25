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關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

25/03/2024

23條真老虎，咬得美西方好痛

#政是有心 #23條立法 #香港脈搏 #立法會 #政治
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　　上星期二（19日）下午立法會通過23條立法，剛好公司在外面搞了一個活動，離開時與同事坐港鐵回公司，她輕聲問我：「立了法，是否警察隨時可以入屋拉人呀？」生怕說話給別人聽到。

 

　　我說：「沒那回事吧！」

 

　　她再問：「是否講講都不行？」

 

　　我問：「講甚麼？」

 

　　她在港鐵車廂內顧左看右，然後只開口不出聲的「說」⋯⋯看口形是例如鬧吓政府鬧吓李家超，是否也會被拉。

 

　　唉！其實也怪不得別人怎樣抹黑，自己香港人一知半解，不去看看條文，不聽官員解說，道聽塗說，便以為知道所有；而且煞有介事地以訛傳訛，胡亂猜測。

 

特首李家超簽署經立法會通過的《維護國家安全條例》（政府新聞網圖片）

 

　　回想2003年推23條立法時，官員居高臨下，愈描愈黑，卒之搞到一鑊粥。當時特區政府一路讓步，到了最後版本，當年新聞界和法律界已經全面收貨，就是一個「無牙老虎」版本。

 

　　以當年版本看，即使2014佔中和2019黑暴發生的事，也沒有法例可以防止或制止到，更不要說黎智英案了。

 

　　若從現實考慮，當年泛民與其背後支持的利益集團，和美西方國家裏應外合，聲嘶力竭地反對23條立法，特區政府一再退讓，修正修正再修正，但最後版本也不接受，還要搞出當時自由黨主席田北俊「上京問道」然後轉軚一幕，最終特區政府撤回議案。

 

　　當年勝出的一仗，原來是自掘墳墓。

 

　　泛民等貪勝不知輸，事事和特區政府抬摃，搞對抗不合作。不講23條立法，即使一些工程撥款，也利用立法會議事規則，玩程序拖住特區政府施政。

 

　　本地利益集團亦在背後推波助瀾，影響官員，甚至影響到特首不發展土地，讓樓價飛升，賺個盤滿缽滿。

 

　　更離譜的是不想梁振英上台，不惜代價破壞建制派團結；背後玩佔中，否決831普選方案；之後推鬍鬚曾力撼林鄭，擺明車馬和北京對著幹。

 

　　2019年反修例是偶發事件，反對派藉口「反送中」而搞港版顏色革命，是必然遲早發生的事，最終演變成黑暴，只是人家劇本。

 

　　現在回頭看，反對派每一步都不是為了香港長遠利益，而是本地利益集團的如意算盤，以及其背後美西方國家的政治考慮。

 

　　泛民也好、佔中三子也好、激進學生組織也好、《蘋果日報》也好、其他所謂追隨者也好，從黎智英案所披露的細節，每個人只不過是美西方國家一隻棋子而已。

 

　　他們愚蠢的是2003年經多番修正的最終23條版本，竟然不收貨，還騎劫當年沙士、負資產和公務員減薪的遊行，變成反23條的「七一大遊行」。

 

　　他們最愚蠢的是2014年人大831普選方案，竟然不收貨，還偷換概念提出公民提名，玩佔中迫特區政府就範。

 

　　他們更愚蠢的是2019年林鄭撤回《逃犯條例》，竟然不收貨，還提出甚麼「五大訴求，缺一不可」，繼續示威，衝擊立法會，引發之後一連串荒謬的爆眼女、新屋嶺性侵、831太子事件等。

 

　　幸好是他們夠蠢，而且死蠢，否則他們接受了2003年經修正的23條最後版本的話，今日香港情況仍然和2019年前一樣，勾結外國勢力和顛覆國家等條文，只是徒具虛名。美西方勢力在香港，依舊橫行無忌。

 

　　幸好是他們夠蠢，而且死蠢，否則他們接受了2014年人大831普選方案的話，根據那個他們口中的小圈子選舉，他們在2017年已經有足夠票數推了鬍鬚曾上場，可以說特首和特區政府已經成為他們的傀儡。本地利益集團在香港，更加為所欲為。

 

　　幸好是他們夠蠢，而且死蠢，否則他們接受2019年林鄭撤回《逃犯條例》的話，收了手，現在立法會仍然在他們手中，玩拉布拖垮政府施政，更把勢力玩轉18區區議會。香港變成國家負累，美西方國家掩著半邊嘴笑。

 

　　今天胡亂批評23條的人和美西方國家，先問問自己，若不是2003年為反對23條而反對，有今天的23條嗎？

 

　　怪不得美西方國家暴跳如雷，因為今天的23條真的是有牙老虎，咬得她們好痛好痛，才喊得這麼大聲。

 

　　同事的反應，十分典型，一知半解，沒辦法。相信日子有功，過了一些時候，他們便知道23條立法並沒有給他們這些普通市民帶來甚麼限制。

 

　　正如香港法例千百條，於你我等良民言，會影響我們日常生活嗎？

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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