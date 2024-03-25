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25/03/2024

FX MONDAY｜亞幣齊跌恐重演貶值潮？｜日央行年內再加息無望？｜點評黃金投資價值

#陳正犖 #渣打銀行 #hot talk 1點鐘 #人民幣 #日圓 #加息 #YCC #金價 #俄烏戰事
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嘉賓：渣打銀行財富管理首席投資辦公室　高級投資策略師　陳正犖

 

　　環球央行上周陸續公布最新指標利率後，亞洲貨幣市場明年轉弱，當中以[人民幣](CNY)及[日圓](JPY)走勢較弱，市場憂慮亞洲貨幣貶值潮重現，現時續貶風險有多高？亞洲貨幣中，哪種貨幣韌性較強？人民幣短線要重拾動力難度高嗎？如何評估日本央行(BOJ)年內再度加息的可行性及迫切性？官員們的「口頭警告」對日圓的影響僅屬「紙老虎」，要進一步提振日圓還望日本央行出手干預？外匯市場以外，商品市場同樣面臨大事件！莫斯科音樂廳恐襲案引起市場對避險貨幣及商品的關注，作為避險之選的黃金又會否迎來新一輪升勢？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/icJPXL1aD4Y

 

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