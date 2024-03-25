麥明詩結婚邀請前度林作媽媽！王莉妮同Louisa保持友好關係慨嘆：做唔到新抱！開始接受裕美希望今年娶新抱？大讚盛勁為有型、有擔當！

麥明詩（Louisa）同盛勁為昨日舉行第二場婚禮，廣邀親朋好友，當中有唐詩詠、曾俊華、黃德斌、戚其義、林正峰，翁嘉穗以及其夫鄔友正；另外仲有江美儀、陳庭欣、吳業坤、戴祖儀、劉佩玥、鄧卓殷同郭子豪，不過最爆嘅就係佢邀請咗前度林作嘅媽媽王莉妮到場。

王莉妮表示係麥明詩請佢嚟，大方接受訪問，妙語連珠，佢表示同麥明詩一直保持友好關係，仲會不時見面：「做唔到新抱做契女，有時都約出嚟飲茶傾偈。」王莉妮話婚禮前已經以「前度媽咪」身份見過盛勁為，指三人都冇尷尬，仲大讚盛勁為：「好靚仔、好有型、好有擔當，好開心Louisa搵到幸福。（個髮型呢？）型過我個仔，我個仔個頭撐嚟撐去，（盛勁為）又夠高，比起嚟我個仔……哈哈，唔係話踩我個仔，一比起嚟呀盛……」

王莉妮又大嘆覺得好婉惜：「我之前一味想箍煲，用咗好多方法，之前娛樂圈都好多啦，鄭秀文7年、8年後復合，我都帶有希望可唔可以返嚟，足之都唔得啦！嗰時未來奶奶……做唔到新抱，只能夠祝福，做唔到新抱做契女，佢（Louisa）都話好開心。」被問到點解今日林作冇到，王莉妮就大笑：「冇人邀請佢嚟喎！佢有同我講：『你玩得開心啲啦，祝Louisa新婚快樂，早生貴子。』」

王莉妮講到幾時到佢做奶奶，佢就話自己都好想，唔想林作養狗，想快啲抱孫。王莉妮又話有時啲嘢要睇開啲，自己已經開始接受裕美：「開始接受到，自從我仔入院。」被問到幾時好日子，佢就話想今年內娶新抱：「Louisa完咗（結完婚），我又度下，到時我個仔結婚我又請Louisa去。」但講到裕美有幾多分時佢就有啲猶豫：「慢慢嚟啦，我舊年8月先開始接受。」而林作事業方面，王莉妮都指佢開始上軌道，唔使經濟資助佢，仲會問番佢有冇錢使，o氹到佢好開心。

問到王莉妮今日預備咩禮物畀Louisa，佢又忍唔住「爆」：「送紅包最實際，同埋用心寫咗好多嘢。Louis好乖女，之前都寫好多嘢畀我，呢世都留喺心，保存喺我手機好遺憾……佢真係好乖，如果做到我（新抱）今日就係……唉……唔可以再講喇要收口，祝Louisa新婚快樂、永結同心、早生貴子，多謝大家！」

林作幾年前曾與母親王莉妮為香港開電視節目《搵陣》任嘉賓，林媽媽希望兒子可以找個門當戶對的人，蘇師傅贈言林作命格要找強悍女人，不能小鳥依人，林母聞言即有所領會說：「咁我知喇！緣分嘅嘢可能兜兜轉轉都會返嚟。」林媽媽一直都對麥明詩念念不忘：「唔開名，總之呢啲嘢好難講，我好相信有嗰一日，總之佢翻兜或另結新歡兩個方案我都接受，佢以前啲女朋友我個個都夾到。師傳幫忙擺個桃花陣，幫我搵返個『好新抱』！」