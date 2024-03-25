麥明詩結婚前公開超Sweet婚照花絮！跟盛勁為濕身狂咀深情對望：只要享受這一刻

麥明詩（Louisa）與飛機師盛勁為已完成結婚儀式，由於要招呼圈內外不同的朋友，所以據知Louisa的婚禮分三場舉行，分別是圍村、吉列島遊艇會及五星級酒店舉辦。Louisa結婚前夕，在IG分享拍攝婚紗相的花絮影片，兩人以多個不同造型拍攝，氣氛甜到滿瀉。

Louisa分享影片留言說：「我們到了。 只要享受這一刻，這就是完美的。再次感謝才華洋溢的@justin_cai_ 送給我們這份令人驚嘆的結婚禮物。特別感謝 @rsvpcom @chillsolution 幫助讓一切發生！」她在片中率先穿上便服跟盛勁為在郊外岸邊拍攝，盛勁為從後攬實Louisa，兩人深情對望甜爆錫錫，加上完美剪接效果，令甜蜜之餘又不失型格。

隨後兩人換上婚紗及禮服，Louisa穿上復古味重的喱士婚紗，仙氣十足，最後Louisa換上一條性感的開胸連身白色裙，為了特別的效果增加灑水的場面，兩人濕身玩得非常投入，多次浪漫激吻，在婚禮前夕瘋狂「放閃」，令網友都大感羨慕。圈中好友沈卓盈、何雁詩、王子涵等都有留言大讚並送上祝福。麥明詩的髮型師早前分享照片，相中有紅色雙囍字樣貼在玻璃，疑似一對新人進行出門儀式。