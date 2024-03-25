  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

25/03/2024

玄彬孫藝珍看球賽被捕獲！男神長髮發福麻甩味十足驚變「圓崩」？網民指與某TVB視帝撞樣

#娛樂 #晴報文章 #首爾 #演員 #孫藝珍 #孔劉 #玄彬 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Photo: 網上圖片、IG

　　韓國星級夫婦玄彬與孫藝珍，日前在首爾現身「MLB世界巡迴賽首爾系列2024」觀眾席，向來靚仔有型的玄彬以長髮造型出現，不過發福的他驚變「圓崩」，腫脹不少的他驟眼睇竟似一位TVB視帝！

 

　　日本超級球星大谷翔平有份出戰，令觀眾席上星光熠熠，除了玄彬和孫藝珍、《鬼怪》CP孔劉及李棟旭、宋仲基與外籍太太亦到場睇波，個個一身棒球服look，相當投入。

 

 

　　玄彬夫婦與孔劉、李棟旭前後坐，四人不時傾偈，已為人母的孫藝珍戴Cap帽，巴掌臉加上甜美笑容，依然甚有少女味。而坐在身旁的玄彬留了長髮，臉龐「打橫發展」腫了一圈，昔日男神光芒突然消失，麻甩味十足，幸好他的側顏依然靚仔。其實，玄彬留長髮經已有一段日子，他曾突破自己留頹廢鬍鬚，但被指不適合；最近他gel了頭髮拍廣告，髮型亦勁似《愛回家》龔燁。

 

　　唔少網民見到玄彬變「圓崩」，都嚇一大跳，有網民笑指玄彬似發脹長髮版的視帝王浩信，亦有人認為他因私下沒有髮型師set頭，所以變得凌亂，影響顏值。網民感嘆並非人人都能駕馭長髮：「除咗金城武同鄭伊健，唔係好多男人可以carry到長髮」、「塊面闊咗好多」等。至於玄彬最新狀態亦令台灣粉絲超驚訝，直指他似《哈利波特》的石內卜：「玄彬太玄了」、「誰告訴我玄彬腫麼了」、「變發福大叔」、「身材還是要管理一下」。

 

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#娛樂 #晴報文章 #首爾 #演員 #孫藝珍 #孔劉 #玄彬 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk