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25/03/2024

李澤楷新加坡與神秘女撐枱腳！網民野生捕獲透露女方是白人：好年輕好美麗

#娛樂 #新加坡 #晴報文章 #李澤楷 #梁洛施 #郭嘉文 #緋聞 #影視娛樂
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Text: 娛樂組 Photo: 小紅書、資料圖片、IG

　　億萬富豪「小小超」李澤楷的感情生活備受關注，身為鑽石王老五的他，被傳已跟前港姐郭嘉文分手，最近更被撞見跟一位神秘美女撐枱腳！

 

　　澤楷過往的女友多不勝數，最為人熟悉的除了誕下三名兒子的梁洛施外，還有2015年港姐季軍郭嘉文。有指獲李澤楷贈過億元豪宅的郭嘉文，從2021年已盛傳分手，近年二人不但沒有同框現身，有傳郭嘉文已遷出豪宅，只跟閨密林凱恩和鄺潔楹遊玩。

 

　　繼郭嘉文後，李澤楷感情狀況成謎，他曾與「大馬女神」林宣妤傳緋聞，不過女方曾激動否認。本月中，有網民在新加坡一間餐廳野生捕獲李澤楷，並影相放上小紅書。相中，只見李澤楷除下招牌眼鏡，打扮casual，與一位神秘女子飲咖啡，身邊貌似沒有保鑣同行。

 

　　雖然神秘女子背向鏡頭未見容貌，但她一頭金色長髮，打扮同樣隨意。有網民留言問到女士是否梁洛施，拍照網民回答：「不是，不過也是大美女。」樓主透露女方是白人，又認證其美貌：「好年輕好美麗。」有網民找回上月李澤楷在港出席球賽的片段，當時他身邊亦有一位金髮女子，但看來只是工作上的夥伴，跟撐枱腳女子亦似乎不太相像，樓主也沒有回應是否同一人。

 

 

轉載自: 晴報

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