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25/03/2024

辦公室政治｜「最近忙嗎」潛台詞是甚麼？不直接給指示，自己要識做？教你看穿上司攻心計

#管理 #辦公室政治 #華資公司 #辦公室求生術 #管理學 #溝通問題
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　朋友的兒子30歲，工程師，由一家跨國企業轉去華資工程公司做項目經理。

 

　　最近一次經歷令他有點迷惘。工程公司接了很多工程，他因為年資淺，只負責其中一個規模較小的。

 

　　一天上司叫他到房間和他聊些事情。開場白是：「最近忙嗎？」

 

　　這句話在這個年輕人聽起來好像是廢話，說了等於白說。他不明白在華人世界裏，這句開場白的潛台詞實在大有來頭，就是上司有求於他。

 

　　因為如果上司對下屬有意見，肯定第一句就駡人，怎會轉彎抹角？但肯定上司想下屬做一件比較為難的事，又不想直接說，才會說些言不及義的話。

 

　　最近忙嗎？肯定是說了等於白說的話。

 

　　上司不可能不知道下屬的工作量，他知道下屬是忙還是清閒，所以「最近忙嗎」這句話是打開話匣子而已。

 

　　果然，上司說公司有另一個很大的項目正遇上困難，客戶給他很大壓力。此項目由另一位高級項目總監負責，那人經驗豐富，在行內人脈廣，但不知怎的和客戶卻產生了很多摩擦。

 

　　他跟朋友的兒子說：「這個客戶是公司的命脈，我們不能得罪他，但 Patrick（負責該項目工程的總監）和客戶之間的溝通有些問題。」

 

　　上司含糊其辭，卻沒有說會怎樣做，亦沒說要朋友的兒子做甚麽。

 

　　朋友的兒子是番書仔，聽完之後一片空白。

 

　　問我。

 

　　我說上司想叫他去幫手解決公司和客戶間的問題，他問為甚麼上司不直接說。我說上司怕負責該項目工程的總監不高興，因為這樣做會讓工程總監沒面子。他說如果上司不給指示，他又怎可以幫手？

 

　　一般人的想法都認為上司不直接給指示或下命令，其他人怎可以介入幫手。

 

　　我說這正正是華資管理的潛規則，上司希望朋友的兒子主動請纓上陣。

 

　　主動請纓？

 

　　對。上司不想做衰人，令工程總監怪罪於他；但又不能不去解決和客戶溝通的問題，那應該怎麼辦？

 

　　他說出了問題核心，卻沒有提出解決方法。最佳結果是朋友的兒子主動請纓，上司「順水推舟」，這樣工程總監即使不高興，也只會怪罪朋友的兒子野心勃勃，多管閒事。

 

　　上司則「躲」在背後，樂見其成。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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