  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing辦公室政治銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

25/03/2024

凱特王妃罹患癌症正接受治療！弟弟Po童年合照為凱特打氣！兒媳勇敢公開病況英王查理斯感自豪！網上3大傳聞：公布消息日子有計過？著間條衫藏秘密訊息？

#凱特王妃 #癌症 #英國皇室 #Pantry熱話 #查理斯三世 #英國 #罹癌 #健康
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　英國皇室的大小事，一直都是大家相當關注的事情。而在近月，凱特王妃（Catherine, Princess of Wales） 神隱，令到各界都有不少猜測。在早前，凱特王妃發布影片，更在影片中宣布自己罹癌。影片一出後，引起很多人都討論，當中有媒體更傳出不少皇室傳聞！

 

　　凱特王妃（Catherine, Princess of Wales） 神隱多月，令到各界有不少猜測。早前，凱特王妃於Instagram「princeandprincessofwales」上發布了一條影片，影片中指自己在一月的時候接受了一次大的腹部手術，但當時認為並非癌性。但凱特王妃在手術後的檢查發現患上了癌症，所以正接受一系列的預防性化療。

 

 

 

 

 

　　而她的弟弟James Middleto，就在自己的社交平台上發布和凱特王妃的童年合照並打氣指，多年來一起越過很多座山，今次都會一同度過！凱特王妃公布罹癌的影片一出，引起很多人都討論，相當關心凱特王妃的情況，當中有媒體更傳出不少皇室傳聞！

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

James Middleton（@jmidy）分享的貼文

 

 

皇室傳聞│1.查理斯三世治療時曾探望兒媳？

 

　　英王查理斯三世（King Charles III）及凱特王妃健康先後出現問題，有知情人士向《星期日泰晤士報》報料指，一月曾看到查理斯三世在病床爬起，穿著晨衣蹣跚行走在走廊，前往當時接受了腹部大手術的凱特王妃，十分溫暖！而英國白金漢宮都發表聲明指，英王查理斯三世對凱特王妃能夠勇敢說出自己患病消息一事，感到十分自豪！

 

 

皇室傳聞│2.公布消息日子都有計過？

 

　　但到底凱特王妃為何會在這個時候公布自己罹癌的消息呢？根據《紐約郵報》指出，凱特王妃在這個時間才公布自己的情況有機會因為顧慮到3名孩子。因為10歲喬治王子、8歲夏洛特公主及5歲路易王子正在上學，傳聞指如果這個時間公布，剛好學校踏入復活節假期，可以令到王子公主們不會受到外界影響，影響生活及學業。

 

 

 

 

皇室傳聞│3.間條衫都有秘密訊息？

 

　　在影片中，大家可以看到凱特王妃穿著黑白間條衣服，這件是來自英國品牌Erdem，是王妃日常和公開場合常穿著的品牌之一，在路易王子生日照片中，凱特王妃也是穿著這件毛衣。《紐約郵報》在報道中指出，有專家認為幾乎沒有化妝的凱特王妃選擇這一件低調的毛衣，有機會是想傳達出她是「媽媽、妻子、家庭主婦」的形象，更強調自己在癌症前也只是普通人，希望大家理解她在低調下養病。

 

圖片來源：Instagram@princeandprincessofwales

 

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#凱特王妃 #癌症 #英國皇室 #Pantry熱話 #查理斯三世 #英國 #罹癌 #健康

更多職場文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk