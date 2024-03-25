天氣預報｜天文台預告呢日氣溫急跌6°C！邊日最熱？復活節落雨？連續一星期相對濕度最高達95%！即睇未來9日天氣預測

這幾日天氣真的很熱！天文台指，截至昨日(24日)下午3點，天文台總部錄得最高氣溫31.5°C，是1884年有記錄以來的三月最高！在三月就面對如此誇張的天氣，一時凍一時熱，一時又十分潮濕，大家出門前真的要好好留意天氣，以免失預算！

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天文台指，截至昨日(24日)下午3點，天文台總部錄得最高氣溫31.5°C，是1884年有記錄以來的三月最高！而今日(25日)的氣溫為24至31°C，下午部分時間有陽光及炎熱，今晚大致多雲，沿岸有薄霧。

圖片來源：Unsplash@Ruslan Bardash

天文台預測明日(26日)仍然炎熱，早晚沿岸有霧。先看看未來九日的天氣預測：

- 3月26日 (二)：部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。早晚沿岸有霧。日間炎熱。氣溫24至31 °C、相對濕度55至100%

- 3月27日 (三)：大致多雲，初時有一兩陣微雨。氣溫21至25 °C 、相對濕度65至95%

- 3月28日 (四)：短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。晚上沿岸有薄霧。氣溫22至28 °C、相對濕度60至95%

- 3月29日 (五)：短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。早晚沿岸有薄霧。氣溫23至28 °C、相對濕度55至95%

- 3月30日 (六)：大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。氣溫23至28 °C、相對濕度70至95%

- 3月31日 (日)：大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。氣溫23至28 °C、相對濕度70至95%

- 4月1日 (一)：大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。氣溫24至28 °C、相對濕度70至95%

- 4月2日 (二)：大致多雲，有一兩陣驟雨。日間短暫時間有陽光。氣溫24至28 °C、相對濕度65至85%

- 4月3日 (三)：部分時間有陽光。 氣溫24至29 °C、相對濕度65至85%

未來九日的天氣預測(圖片來源：天文台)

根據天文台未來九日的天氣預測，3月26日 (二)氣溫為24至31 °C。而一股清勁的偏東氣流會在明晚至星期三影響沿岸地區，該區氣溫稍為下降，在3月27日 (三)香港氣溫為21至25 °C，即是最高氣溫跌6°C，所以大家要特別留意！3月28日 (四)氣溫會回升到22至28 °C。而在3月28日(四)至4月2日(二)都超大機會下雨，復活節要記得出門要帶雨遮！

未來九日的天氣預測(圖片來源：天文台)

一到春天，大家都好留意潮濕與否，因為一潮濕家中很多東西都有機會發霉，令人十分煩惱！天文台預測，未來幾日至4月1日，最高的相對濕度為95%，大家又要拿抽濕機出來了，特別是明日，最高的相對濕度為100%！

3月26日(圖片來源：天文台)

而值得留意的是在未來幾天，最熱的會是3月26日，即是明日，大約是24至31 °C，即睇明日各區天氣預測：

打鼓嶺：23-33°C

上水：24-34°C

大埔：24-31°C

沙田：24-31°C

西貢：23-29°C

將軍澳：23-30°C

橫瀾島：23-28°C

黃竹坑：24-30°C

尖沙咀：24-31°C

青衣：24-32°C

石崗：24-34°C

流浮山：23-34 °C

屯門：24-31°C

坪洲：24-31°C

長洲：23-30°C

赤鱲角：24-32°C

可以看到在上水、石崗及流浮山，最高溫度為34 °C；最餘地區都平均在30°C或以上，所以會在室外工作或玩樂的朋友，就要補充水分！



