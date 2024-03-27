騙案手法 | 網上戶口盜用案按年飆升近20倍！WhatsApp成重災區！驗證釣魚短訊再出現？如何假冒客服再騎挾帳戶？

近年以釣魚短訊進行詐騙的騙案有增無減，警方指去年社交媒體的帳戶盜用情況由前年的 168 宗上升至 3,400 宗，損失金額高達 8,700 萬，當中主要是 Whatsapp 帳戶被盜用的情況增加。守網者提醒，騙徒近日又廣發 WhatsApp 戶口未驗證並附假網站連結的釣魚短訊，一步一步騎挾大家的 WhatsApp 帳號。

守網者指，騙徒最近又故伎重施，廣發釣魚短訊聲稱大家的 WhatsApp 戶口未經驗證，並附上假網站連結，威嚇如不進行驗證，帳戶將於限時內被注銷。若大家按下連結進入WhatsApp假網站，假冒的客服會以協助驗證帳戶為藉口，遂步教大家更改以手機號碼連接裝置，同時用另一裝置嘗試登入大家的 WhatsApp 帳號。

當 WhatsApp 終端向你發放六位數字「轉移代碼」，騙徒便訛稱「轉移代碼」就是驗證帳戶的驗證碼。如大家將「轉移代碼」發送給騙徒，等於雙手送上自己的 WhatsApp 帳戶。守網者提醒，騙徒騎劫大家的 WhatsApp 帳戶後，通常假冒身份向親友要求轉賬，或購買點數卡。

減少被 Hack 風險切記三點︰

● 啟用雙重認證功能

● 登出所有不明的已連結裝置

● 不向任何人透露密碼或代碼

（圖片來源︰守網者）

（圖片來源︰守網者）

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