從節卦看香港的投資及節約之道

《基本法》第107條說：「香港特別行政區政府的財政預算以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字。」反觀今年財政司司長陳茂波發表的新一份《財政預算案》，上年度整體赤字達1016億元，大幅超過去年所預期的544億元，較估算多約87%；最新財政儲備預計為7332億元，相當於政府約一年開支。

新一份《財政預算案》公布上年度綜合赤字達1016億元，遠超預期的544億元。（預算案網站圖片）

財爺解釋，受環球利率上升、經濟放緩及地緣政治持續緊張的影響，去年本港經濟增長步伐比預期慢，另外由於資產市場偏軟，令地價及印花稅收入下跌，以致政府赤字較去年預期大。另一方面，由於財爺準備放債1200億元，因此展望2024/25年度的赤字為481億元，較上年度赤字估算低，但財政儲備進一步回落至6851億元，所以更應重視「量入為出」的理財原則，這就不妨參考《易經》的節卦。

節卦為上坎下兌，卦象澤上有水，澤水溢滿而應當調節、節制之象。節卦之「節」，《說文》謂：「節，竹約也。」節的原意為竹節，後引申出節約、節制、調節、節儉等意義。《雜卦傳》說：「節，止也。」《易經》中節的意思是止，但不是指停止，而是適可而止，易學最重視陰陽之間的動態均衡。下卦為兌代表悅，上卦為坎代表險，卦德悅以行險，正是「量入為出」的亨通之道。

節卦

節卦的交互卦是頤卦，卦體上卦是艮，「艮，止也」；下卦是震，「震，行也」。可行則行，可止則止，行止得中，是謂之「節」。行止得中，是以能亨，但若其矯枉過正，固執自守，便會流於苦節。

難怪節卦的卦辭說：「節亨。苦節，不可貞。」節制之道不是節得愈苦愈好，而且苦節也難以長久。當年佛陀的苦行，便是個好例子。佛陀未成道前，叫悉達多，受印度耆那教的影響，以為愈能苦行，愈能得到解脫。他在雪山苦修6年，從一日一果到七日一果，甚至不惜在烈日下暴曬、在寒冰上睡覺，結果瘦得不似人形，捱不住了，走到山腳下的尼連禪河，在河邊暈倒，幸得牧羊女餵他吃奶粥，撿回一命，由此領悟無益的苦修不能成道。

回頭看節卦，卦辭說：「苦節，不可貞。」已說明節制不靠苦行，而初九爻與九二爻，說的是節制理財的投資之道。初九曰：「不出戶庭，無咎。」九二曰：「不出門庭，凶。」戶庭不同門庭，戶庭在屋內，門庭則是門外的空地。初九是指外面環境風大雨大，不如躱在戶內，投資宜守不宜攻；九二是指外面危險與自己無關，應當走出家門，若仍深居簡出，節制太過，不作投資，反而有禍。

特區政府在投資與節制之間，應好好拿捏比重。(Shutterstock)

到節卦六三的「不節若，則嗟若，無咎」，及《象傳》說的「不節之嗟，又誰咎也」，指的是不知節制，則要後悔感嘆。此時處於應當節制的時候，若反而縱情肆欲，毫不節制，將會走入窮困，後悔莫及。

全卦最重要的是九五爻的「甘節」，節制要得心應手，心甘情願，反成一種享受。若針對香港而言，九五之尊，等於北京政府，而六四在九五之下，等於香港特區政府，其爻辭曰「安節」，因六四為九五所乘，理財原則若配合國策，則能安穩；反之，上六的「苦節，貞凶，悔亡」，以上六之陰而乘九五之陽，節制而不配合國策，其凶也必然！