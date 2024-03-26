解放軍戰機頻越線，警示「雙獨」

距離賴清德就職不到兩個月，兩岸情勢近日急劇升溫，解放軍戰機進入台灣防空識別區(Air Defense Identification Zone, ADIZ)及越過海峽中線的架數，都再創今年新高。

根據台灣軍方22日公布的資料，解放軍共出動36架次軍機進入台灣防空識別區，其中越過海峽中線13架次；另有6艘軍艦在台海周邊活動。最令人關注的，是相關戰機和無人機越過中線之後，航跡離台灣本島有愈來愈近的趨勢。繼21日無人機飛抵東部花蓮外海44浬（約81.48公里）後，第二天更有5架戰機逼近基隆北方、西北方約42浬（77.78公里）。以最常出現在台海的解放軍殲-16戰機為例，殲-16最高時速2馬赫，以距離42浬計算，即不到2分鐘可抵達基隆。

在上周五（22日），5架解放軍戰機在基隆42浬外出現。

俄烏戰爭爆發以來，無人機的攻擊能力引起關注。解放軍的無人機從造型到功能分工都非常細膩，攻擊型還分為攜帶炸彈、飛彈，其他還有偵蒐型、預警型，各型各樣的機種足以組成高效率的無人機團隊，對台灣影響很大。而台灣軍方並未公布21日飛抵花蓮外海44浬的無人機機種，更讓人引發聯想。

大陸方面近日的行動，相信是在回應賴清德副手蕭美琴先後訪問美國、捷克和歐洲議會等地的行程。蕭美琴趁未就任副總統前，刻意以「平民」身份遊走灰色地帶訪美，為「新政府」造勢，更令缺乏互信的兩岸情勢雪上加霜。

在美國當局放任蕭美琴訪美後，美軍印太司令部司令阿基里諾(John Aquilino)公開表示，大陸正在以二戰以來前所未見的規模，建設軍事和核武庫；更指自2020年以來，中國彈道飛彈和巡弋飛彈庫存已經增加多達一倍，反映北京堅持達成在2027年前做好攻打台灣的準備。這種一邊讓蕭美琴訪美製造兩岸緊張、一邊強調大陸準備對台動武的兩面手法，無疑是讓台灣變成中美競爭的籌碼，而且更可趁機大賣軍火，大賺兩岸緊張帶來的「國難財」。

大陸方面已將賴清德和蕭美琴定性為「雙獨」，在賴清德5月正式就職發表演說提出兩岸關係主張前，台海緊張可期。不過，賴清德從競選前到後，雖然口口聲聲說追求以平等尊嚴和對岸展開對話，維護台海和平，但所謂平等是以「兩國」而非兩岸為出發點，僵局根本無解。

解放軍戰機近日越過海峽中線後，與台灣陸地距離愈來愈近。

從今年兩會中共總書記習近平的發言看出，北京目前並未改變和平統一的方向。從這個觀點出發的話，解放軍戰機近日進入台灣防空識別區的數量雖然創新高，但對比去年9月單日103架次的歷史紀錄，對「雙獨」的警告方式已相當克制。不過，就怕那麼多軍機在台海上空對峙，萬一發生類似2001年中美軍機南海撞機那種意外事件，任何擦槍走火都會引發不堪設想的後果，實在令人擔憂。