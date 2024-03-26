私銀女舵手 管理注重協作互助

私人銀行「不易做」，這個話題不時出現在各大媒體及網絡上。

瑞銀財富管理香港區及東南亞市場主管及董事總經理錢文琳表示，其管理重視團隊協作，且要夠正面。（曾耀輝攝）

在行內工作逾30年的瑞銀財富管理香港區及東南亞市場主管及董事總經理錢文琳早前接受專訪時坦言，近幾年做金融業頗辛苦，從業員需要更多靈活應變兼具彈性。她亦更重視團隊的協作，自己亦發揮更多正能量。

能晉身私人銀行工作，一直都是不少精英的夢想，少點聰明才智及鬥心，也難以留下。錢文琳30多年前由培訓生做起，成為終身職業。「以前認為自己也是想做銷售工作，但做了（管理層）之後，才發覺這個才是我最大的天賦。」目前，她帶領的團隊有逾百人。

經歷過金融風暴、沙士及金融海嘯，還有新冠疫情，可算風浪見盡。她指私人銀行是「對人」的行業，不懂得跟人相處的很難待下去。做銷售時要跑業績，錢文琳指自小被培訓為重視競爭，在工作上絕對有鬥心。但經歷過去10年的管理層生涯，她將Competition（競賽）變成Collaboration（協作），鼓勵團隊互相幫助。「也有三、四年，我跟個團隊講我們不用想Competition，應該換另外一個C，是Collaboration。」她相信，團隊互相合作，一起吸外邊的市場，才可以贏更多。

發掘團隊意見領袖 帶動改變

改變團隊心態不容易，她的方法一來是以身作則，二來是要令團隊明白新改變帶來的好處。「盡量不要用『恐懼』，因為只是短線有效，真心自己想做才長久。」但她會用一本簿，記下各同事尤其是她旗下的其他「領袖」如market head，如何、何時做好協作的工作。「在適當的時候告訴他們，我記得你有做，這很好啊。若老闆也不記得他們做了甚麼好事，他們更加不會再做。」

同時，她會在團隊中尋找一些可造之才當Opinion Leader（意見領袖），可以來自不同的級別，花多點時間來培養他們，令他們成為小團體內的influencer（影響者），拉動身邊的同事一起改變。如早幾年推動同事向客戶推廣可持續發展投資，也有用到。

談到金融業界近年的改變，錢文琳坦言「頗辛苦」，銀行界亦更重視盈利。「我們的績效指標（KPI）也改變了，變了好大程度看Growth Factor（成長因素）。」簡單來說，無論團隊成員的業績有多大或多少，每年都要有增長。

錢文琳亦明白，要帶領好團隊，不是要受每個人歡迎的popularity，而是要夠正面（Positivity）：「我行入公司就要Positive，無論有甚麼逆境，無論事件是外來的，還是公司派下高難度任務，又或個市不好，也要夠正面。」

信任同事團隊 忌高高在上

要團隊不斷成長，除了思想要夠正面，同事間相互合作外，團隊成員最好各有所長且能夠得以發揮。「我不忌才，我要被『叻人』圍著，我覺得這是很緊要。還要讓同事知道，你知道這方面很厲害，未來就靠他。我每次有這方面的難題就會問他，因為你比我更懂。」要「叻人」得以發揮，錢文琳指最忌微觀管理，要相信同事及團隊。

「我們是夥伴，我不是老闆，我不是高高在上，是跟你一起拼搏的人。」